Nội bộ Man United mâu thuẫn sau phát biểu gây sốc của Lisandro Martinez

Rạng sáng 14/10, Man United nhận thất bại 0-2 trước Atletico Madrid trên sân Metropolitano tại lượt trận thứ 2 vòng phân hạng Champions League 2026-2027.

Trung vệ Lisandro Martinez (áo xanh) trong trận đấu với Atletico Madrid (Ảnh: AFP).

Sau thất bại trước Atletico Madrid, trung vệ Lisandro Martinez đã công khai bày tỏ sự không hài lòng với ban lãnh đạo Man United.

"Màn trình diễn quá tệ, thực sự quá tệ. Tôi đã phải cố kiềm chế bản thân. Nhưng đôi khi, những trận đấu như thế này chính là tấm gương phản chiếu tình cảnh của CLB. Hãy nhìn Atletico, họ có một đội hình tuyệt vời và hoàn toàn xứng đáng chiến thắng", Martinez chia sẻ.

Không chỉ thất vọng về màn trình diễn của toàn đội, trung vệ sinh năm 1998 còn đặt dấu hỏi về công tác chuyển nhượng của Man United trong mùa hè vừa qua.

"Tôi kỳ vọng nhiều hơn từ Giám đốc kỹ thuật, phải nói thật là như vậy. Chúng tôi cần thêm cầu thủ để đủ sức cạnh tranh. Man United thi đấu tốt mùa trước, nhưng giờ đang ở rất xa nhóm dẫn đầu", Martinez nhấn mạnh.

Mùa giải 2025-2026, Man United từng có màn trình diễn khá ấn tượng sau khi HLV Michael Carrick tiếp quản đội bóng vào tháng 1/2026.

Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Anh, Man United giành 12 chiến thắng sau 17 trận và kết thúc Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ ba, qua đó giành quyền trở lại Champions League.

Tuy nhiên, bước sang mùa giải 2026-2027, đội chủ sân Old Trafford lại không duy trì được phong độ như kỳ vọng.

Theo Martinez, thành tích ở mùa giải trước lẽ ra phải trở thành nền tảng để Man United tiếp tục bổ sung những cầu thủ chất lượng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh.

Tuy nhiên, trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, đội bóng chủ yếu tập trung tăng cường hàng tiền vệ với những bản hợp đồng như Youri Tielemans, Carlos Baleba và Andrey Santos.

Trong khi đó, một số vị trí khác, đặc biệt là hàng công và hậu vệ trái, chưa được bổ sung lực lượng như kỳ vọng.

Đáng chú ý, trung vệ người Argentina cũng lên tiếng bảo vệ HLV Michael Carrick khi cho rằng trách nhiệm về thành tích của Man United không chỉ thuộc về ban huấn luyện và các cầu thủ.

"Ông ấy đã làm tất cả những gì có thể, nhưng mỗi mùa giải đều khác nhau. Các đối thủ hiểu cách bạn chơi bóng, đến từng chi tiết nhỏ. Nếu không thay đổi qua từng mùa, bạn sẽ gặp vấn đề lớn.

Thay huấn luyện viên, rồi lại thay huấn luyện viên, cứ liên tục như vậy sao? Thế còn những bộ phận khác thì sao? Tôi không thể nói thêm. Đổ lỗi cho huấn luyện viên thì dễ, đổ lỗi cho cầu thủ cũng dễ, nhưng trách nhiệm của những bộ phận khác ở đâu?", trung vệ Man United đặt câu hỏi.

Những phát biểu trên nhanh chóng gây ra nhiều tranh luận, đặc biệt khi Man United đang trải qua giai đoạn khó khăn về phong độ.

Khi được hỏi về những lời chỉ trích của Martinez, HLV Carrick chưa đưa ra phản ứng cụ thể và cho rằng học trò có thể đã phát biểu trong trạng thái thất vọng sau trận thua.

"Tôi chưa xem cuộc phỏng vấn. Tôi chỉ mới nghe qua một phần. Tôi nghĩ đó phần nào là cảm xúc sau trận đấu. Tôi cần tìm hiểu thêm trước khi quyết định liệu có cần hành động gì hay không", HLV Carrick chia sẻ.

Đội trưởng Bruno Fernandes thất vọng sau trận thua Atletico Madrid (Ảnh: UEFA).

Trái với thái độ thận trọng của Carrick, cựu tiền đạo Wayne Rooney lại không đồng tình với cách Martinez công khai chỉ trích ban lãnh đạo.

"Tôi từng là cầu thủ thẳng thắn và luôn muốn nói lên quan điểm của mình. Nhưng tôi nghĩ Martinez có lẽ đã đi quá xa. Những chuyện như vậy nên được giải quyết với HLV và giữ kín trong nội bộ", Rooney nhận định.

Cựu thủ quân Man United thừa nhận đội bóng cần tiếp tục đầu tư lực lượng, nhưng cho rằng Martinez cũng phải nhìn nhận lại màn trình diễn của bản thân.

"Những phát biểu đó có phần thiếu tôn trọng đồng đội. Cậu ấy đang nói rằng họ không đủ giỏi. Tôi nghĩ Bruno Fernandes là người duy nhất có quyền công khai nói những điều như vậy với tư cách đội trưởng.

Cuộc phỏng vấn này sẽ chẳng giúp ích gì cho tình cảnh hiện tại của Man United. Ngược lại, nó chỉ khiến mọi chuyện ồn ào hơn", cựu tiền đạo người Anh nói.

Trong khi đó, chuyên gia Jamie Carragher cũng chỉ trích Martinez trong chương trình bình luận trên CBS Sports.

Cựu hậu vệ Liverpool cho rằng những phát biểu của Martinez được đưa ra không đúng thời điểm và có thể khiến dư luận tập trung vào những bất đồng nội bộ thay vì các vấn đề chuyên môn của đội bóng.