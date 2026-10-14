Nhận định, dự đoán trận đấu Man City vs PSG: Điểm tựa Etihad củng cố mạch thắng

Nhận định trận đấu Man City vs PSG, 2h ngày 15/10. (Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Nhận định trận đấu Man City vs PSG

Con số 114 cáo buộc tài chính lơ lửng trên đầu chắc chắn là rào cản tâm lý cực lớn cho Man City vào lúc này. Tuy nhiên, thay vì phân tâm, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đang biến áp lực thành động lực. Việc chạm trán liên tiếp với các ông lớn ở giai đoạn này vô tình trở thành đòn bẩy buộc Man City phải duy trì sự tập trung tuyệt đối vào chuyên môn.

Đoàn quân của HLV Enzo Maresca đánh dấu ngày tái xuất bằng chiến thắng 3-0 trước Liverpool. Thử thách tiếp theo là cuộc tiếp đón nhà vô địch Paris Saint-Germain tại Champions League.

Bước vào cuộc thư hùng với PSG, họ hướng tới chiến thắng thứ 9 liên tiếp trên mọi đấu trường. Trong hai trận sân nhà gần nhất, Man City vùi dập Norwich 5-0 và đánh bại Sunderland 5-3. Họ cũng thể hiện khả năng phòng ngự chắc chắn ở lượt trận mở màn Champions League.

Haaland ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-0 trên sân Porto, trận đấu mà đội bóng Bồ Đào Nha không có nổi một cú sút trúng đích.

Nhắc lại quá khứ, cuộc chạm trán Man City ở giai đoạn phân hạng Champions League tháng 1/2025 từng trở thành bước ngoặt quan trọng trong lịch sử PSG.

Bị dẫn 0-2 ngay tại sân Công viên các Hoàng tử sau 53 phút, đoàn quân HLV Luis Enrique vùng lên mạnh mẽ, thắng ngược 4-2 để tránh nguy cơ sớm bị loại khỏi Champions League.

Sau đó, PSG tiến tới chức vô địch bằng màn hủy diệt Inter 5-0 trong trận chung kết. Mùa trước, họ tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vương khi đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu.

PSG khởi đầu hành trình bảo vệ danh hiệu bằng chiến thắng 6-1 trước Slovan Bratislava. Tuy nhiên, ở giai đoạn phân hạng, đội bóng Pháp thường không đáng sợ bằng lúc bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Giống HLV Pep Guardiola, HLV Enrique muốn đội bóng đạt điểm rơi phong độ vào mùa Xuân. PSG lần lượt đứng thứ 15 và thứ 11 trên bảng xếp hạng giai đoạn phân hạng Champions League các mùa 2024/25 và 2025/26.

Tại Ligue 1, PSG cũng chưa vận hành trơn tru. Trong hai trận đầu tiên, họ đều phải ngược dòng từ thế bị dẫn 0-2 để hòa Rennes và Lille với tỷ số 2-2, trước khi thua Monaco 1-2 trên sân nhà.

Trái ngược đối thủ, Man City hiện đang có phong độ cực kỳ ấn tượng và sẽ được tiếp thêm động lực từ bầu không khí đầy quyết tâm và phấn khích tại Etihad.

Thông tin lực lượng Man City vs PSG

Man City: Đầy đủ lực lượng tốt nhất.

PSG: Mayulu là trường hợp chấn thương duy nhất.

Đội hình dự kiến Man City vs PSG

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Torres, Dembele, Kvaratskhelia.

Dự đoán tỷ số Man City vs PSG

Man City thắng 2-1