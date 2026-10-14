Lisandro Martinez công khai chỉ trích ban lãnh đạo Man Utd sau thất bại trước Atletico Madrid

Lisandro Martinez bất ngờ lên tiếng chỉ trích ban lãnh đạo Manchester United sau thất bại 0-2 trước Atletico Madrid tại Champions League.

Trung vệ người Argentina cho rằng đội bóng cần được đầu tư mạnh mẽ hơn, đồng thời cảnh báo việc liên tục thay đổi huấn luyện viên không thể giải quyết mọi vấn đề của Quỷ đỏ.

Chuỗi trận không thắng của Manchester United kéo dài lên 5 trận sau thất bại trước Atletico Madrid.

Kết quả này khiến áp lực ngày càng gia tăng đối với HLV Michael Carrick, nhưng Martinez cho rằng trách nhiệm không chỉ nằm ở ban huấn luyện và các cầu thủ.

Trả lời phỏng vấn Amazon Prime sau trận đấu, trung vệ người Argentina thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng: “Thật tệ, thật tệ. Tôi phải kiềm chế bản thân rất nhiều. Nhưng đôi khi, tình hình hiện tại của câu lạc bộ là điều chúng ta cần nhìn thẳng vào chính mình”.

Lisandro Martinez chỉ trích ban lãnh đạo Man Utd sau trận thua 0-2 trước Atletico Madrid. Ảnh: Shutterstock Editorial

Martinez cho biết rằng, anh kỳ vọng ban lãnh đạo Manchester United sẽ có những bước đi quyết liệt hơn để nâng cấp đội hình. “Mùa giải trước, chúng tôi đã có một mùa giải tuyệt vời và giờ đây, chúng tôi kỳ vọng nhiều hơn từ ban lãnh đạo”, cầu thủ này nhấn mạnh.

Theo Martinez, việc bổ sung thêm cầu thủ là điều cần thiết nếu Man Utd muốn cạnh tranh ở cấp độ cao nhất. Anh lấy Atletico Madrid làm ví dụ về một đội bóng sở hữu lực lượng chất lượng, đồng thời thừa nhận đối thủ xứng đáng giành chiến thắng.

Khi được hỏi liệu Manchester United có đủ chiều sâu đội hình để thi đấu tại Champions League hay không, Martinez trả lời: “Thành thật mà nói, tôi kỳ vọng nhiều hơn. Tôi kỳ vọng nhiều hơn từ tất cả mọi người”.

Trung vệ 28 tuổi tiếp tục hướng sự chú ý vào bộ phận điều hành thể thao của câu lạc bộ: “Tôi kỳ vọng nhiều hơn từ giám đốc kỹ thuật của chúng ta. Với tư cách là cầu thủ, chúng ta phải nỗ lực hơn nữa. Nhưng điều quan trọng là phải xây dựng được một đội hình mạnh”.

Martinez cho rằng, Manchester United cần nhìn nhận lại cách xây dựng đội bóng thay vì chỉ tập trung vào những vấn đề trước mắt.

“Nhìn chung, mùa giải trước, chúng tôi đã làm mọi thứ để tạo nền tảng xây dựng một đội bóng tuyệt vời. Nhưng chúng ta phải thành thật. Thật khó chịu và thất vọng khi đến đây. Tôi không thấy đội bóng của mình nỗ lực để đạt được kết quả xuất sắc. Điều đó thật đáng thất vọng”, Martinez chia sẻ.

Dù chỉ trích cách điều hành và xây dựng lực lượng của Manchester United, Martinez không trực tiếp đổ lỗi cho Michael Carrick. Trước sức ép đang gia tăng đối với nhà cầm quân này, trung vệ người Argentina cho rằng đội bóng cần nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện hơn.

Anh cho rằng sau mỗi thất bại, huấn luyện viên và cầu thủ thường trở thành những người đầu tiên phải chịu trách nhiệm, trong khi những bất cập khác của câu lạc bộ có thể chưa được giải quyết triệt để.

“Bởi vì tối nay, người ta dễ dàng đổ lỗi cho huấn luyện viên và các cầu thủ. Nhưng chúng ta cần phải xem xét vấn đề ở những khía cạnh khác”, Martinez nhấn mạnh.

Carrick kêu gọi Man Utd đoàn kết

Trước những phát biểu gây chú ý của Martinez, Michael Carrick cho biết ông chưa xem cuộc phỏng vấn của trung vệ này và chưa muốn đưa ra nhận xét ngay sau trận đấu.

Michael Carrick đã phản hồi về những bình luận của học trò mình. Nguồn: Reuters

“Tôi chưa xem cuộc phỏng vấn của Martinez. Sau một trận đấu như thế này, bạn đến đây với mục tiêu giành chiến thắng, vì vậy sự thất vọng và cảm xúc là điều có thể xảy ra”, Carrick trả lời Amazon Prime.

Nhà cầm quân người Anh cho rằng thời điểm ngay sau thất bại chưa phù hợp để đánh giá những phát biểu của học trò. Thay vào đó, ông kêu gọi toàn đội giữ sự đoàn kết để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Những phát biểu thẳng thắn của Martinez cho thấy sự bất mãn tại Manchester United không chỉ xoay quanh kết quả thi đấu hay tương lai của HLV Carrick.

Trung vệ người Argentina muốn câu lạc bộ nhìn nhận những vấn đề mang tính hệ thống, đặc biệt là chất lượng đội hình và định hướng phát triển. Trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn, việc giải quyết những bất cập này sẽ là thách thức quan trọng đối với ban lãnh đạo Quỷ đỏ.