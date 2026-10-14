Man City đấu PSG: Luis Enrique phát biểu bất ngờ, Pep có mặt

Vào 2h đêm nay (15/10), Man City tiếp đón PSG ở lượt đấu thứ 2 vòng phân hạng Champions League. Trận đấu cũng đánh dấu sự trở lại Etihad của Pep Guardiola, lần đầu tiên kể từ khi ông ra đi hồi tháng 5, sau 10 năm gắn bó.

Pep trở lại để ủng hộ Man City, bày tỏ tình yêu và sát cánh với CLB ở giai đoạn dầu sôi lửa bỏng khi họ bị kết luận vi phạm 114/115 cáo buộc liên quan quy định tài chính tại Ngoại hạng Anh, giai đoạn từ 2009 đến 2018.

HLV Luis Enrique lên tiếng ủng hộ Man City, hi vọng họ có thể thoát án phạt cáo buộc vi phạm tài chính của Premier League. Ảnh: Mundo

Man City khẳng định mình vô tội, thực hiện kháng cáo trong bối cảnh nhiều người muốn đội chủ sân Etihad bị phạt thật nặng.

Vào cuối tuần qua, bất chấp sóng gió bủa vây, thầy trò Enzo Maresca vẫn thể hiện rất tốt trên sân, giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân Liverpool ở vòng 6 Premier League, với các pha lập công của Haaland, Doku và Cherki, tiếp tục chuỗi trận toàn thắng.

Bản lĩnh của Man xanh sẽ tiếp tục được thử thách, lần này là ở Cúp C1, với trận đón tiếp các nhà đương kim giữ cúp PSG.

Trước trận đấu, thuyền trưởng Luis Enrique đã được hỏi về những ồn ào xung quanh Man City và ông đã có những phát biểu mà chắc chắn các đối thủ tại Ngoại hạng Anh của nửa thành Man xanh sẽ không thích điều này:

“Tôi nghĩ những gì Man City gặt hái được trên sân cỏ trong vài năm qua thật đáng ngạc nhiên. Họ hoàn toàn xứng đáng với mọi danh hiệu đã giành được.

Nếu chỉ nói về bóng đá và những gì tôi thấy trên sân, Man City xứng đáng với các danh hiệu đã có được. Tôi thực sự thích lối chơi của họ.

Tôi hi vọng họ sẽ tránh được án phạt. Nhưng chúng ta phải chờ xem quyết định cuối cùng thế nào”.