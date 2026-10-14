Trận đấu được truyền hình trực tiếp trên TV360+4.

Cuộc so tài giữa hai đội bóng hàng đầu châu Âu thu hút sự chú ý khi cả hai đều hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp, CLB Manchester City có lợi thế sân nhà, trong khi PSG sở hữu đội hình chất lượng cùng kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu lớn.

Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu: Trực tiếp Man City vs PSG lúc 2h ngày 15/10

Manchester City bước vào trận đấu với sự hưng phấn sau chiến thắng 3-0 trước Liverpool tại Ngoại hạng Anh, kết quả này giúp đội bóng của HLV Enzo Maresca có thêm động lực trước cuộc tiếp đón đại diện nước Pháp, tuy nhiên PSG được đánh giá là đối thủ có khả năng gây sức ép lớn nhờ lối chơi tốc độ và khả năng tổ chức tấn công đa dạng.

Ở chiều ngược lại, PSG đang duy trì phong độ đáng chú ý tại đấu trường châu Âu, đội bóng thủ đô Paris đặt mục tiêu giành kết quả tích cực trên sân khách, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch Champions League, tuy nhiên làm khách tại Etihad luôn là thử thách lớn, nhất là khi Manchester City có khả năng kiểm soát bóng và tạo sức ép liên tục.

Lịch sử đối đầu cũng cho thấy sự cân bằng tương đối giữa hai đội, Manchester City từng nhiều lần vượt qua PSG, nhưng đại diện Pháp cũng chứng minh khả năng tạo khác biệt khi thắng 4-2 trong lần gặp gần nhất tại Champions League vào tháng 1/2025, vì vậy cuộc tái đấu lần này được kỳ vọng sẽ diễn ra quyết liệt và hấp dẫn.

Ngoài trận Manchester City gặp PSG, loạt trận rạng sáng 15/10 còn có nhiều cặp đấu đáng chú ý như AS Roma đối đầu Real Madrid, Aston Villa gặp Fenerbahçe và Borussia Dortmund làm khách trên sân Bodø/Glimt, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp trận Manchester City – PSG lúc 2h00 ngày 15/10 trên TV360+4.

Trực tiếp cúp C1 châu Âu: Man City vs PSG, 02h00 ngày 15/10 - Trực tiếp Champions League

Xem trực tiếp Man City vs PSG.