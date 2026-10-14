Trận đấu được truyền hình trực tiếp trên TV360+1.

Real Madrid bước vào trận đấu với lợi thế tinh thần sau khi đánh bại Inter Milan với tỷ số 2-1 ở lượt trận mở màn. Đại diện Tây Ban Nha đặt mục tiêu tiếp tục giành trọn 3 điểm để duy trì khởi đầu thuận lợi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ.

Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu: Trực tiếp AS Roma vs Real Madrid lúc 2h00

Trong khi đó, AS Roma hòa Fenerbahce 1-1 ở trận ra quân. Được thi đấu trên sân nhà, đội bóng thủ đô Italy kỳ vọng tận dụng sự cổ vũ của khán giả để tạo nên thế trận cân bằng trước đối thủ giàu thành tích tại cúp C1 châu Âu Champions League.

Cuộc chạm trán hứa hẹn hấp dẫn khi Real Madrid sở hữu kinh nghiệm và bản lĩnh ở đấu trường châu Âu, còn AS Roma có lợi thế sân nhà cùng quyết tâm cải thiện thành tích. Khả năng kiểm soát tuyến giữa, tận dụng cơ hội và hạn chế sai lầm ở hàng phòng ngự sẽ là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.

Xét về thành tích đối đầu tại Champions League, Real Madrid đang chiếm ưu thế khi thắng 8 trận, hòa 1 và thua 3 trước AS Roma, tuy nhiên thống kê lịch sử chỉ mang tính tham khảo, bởi mỗi trận đấu đều phụ thuộc vào phong độ và cách tiếp cận chiến thuật của hai đội ở thời điểm hiện tại.

Theo lịch thi đấu, trận AS Roma gặp Real Madrid diễn ra lúc 2 giờ ngày 15/10 theo giờ Việt Nam, người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp cuộc so tài này trên kênh TV360+1.

Trực tiếp cúp C1 châu Âu: AS Roma vs Real Madrid, 02h00 ngày 15/10 - Trực tiếp Champions League

Tại Việt Nam, người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận AS Roma vs Real Madrid trên TV360, TV360 đang sở hữu bản quyền phát sóng UEFA Champions League tại Việt Nam trong 3 mùa giải liên tiếp 2024/25, 2025/26 và 2026/27.

Xem trực tiếp AS Roma vs Real Madrid.