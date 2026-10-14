MU lại mất phương hướng dưới thời Michael Carrick: Vòng lặp vô tận của Quỷ đỏ

4 triều đại và chu kỳ hy vọng rồi vỡ mộng

Nhìn lại 4 đời HLV gần nhất tại Old Trafford, người ta dễ dàng nhận thấy một quy luật được tái hiện gần như y nguyên qua từng thời kỳ chuyển giao: Giai đoạn đầu tiên bắt đầu từ mùa đông năm 2021 với Ralf Rangnick. Sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải, nhà cầm quân người Đức cập bến với tư cách HLV tạm quyền mang danh “bố già Gegenpressing”.

Những tuần đầu tiên dưới thời Rangnick, Quỷ đỏ trình diễn thứ bóng đá giàu năng lượng, pressing tầm cao rực lửa và kiểm soát trận đấu chặt chẽ hơn hẳn. Niềm hy vọng về một cuộc cách mạng tư duy chiến thuật lập tức được thổi bùng, cùng lời hứa hẹn về bản hợp đồng dài hạn.

Chỉ vài tháng sau đó, nội bộ đội bóng bắt đầu rạn nứt vì cường độ thi đấu quá khắc nghiệt. MU trượt dốc không phanh, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 với hiệu số bàn thắng bại chạm đáy lịch sử CLB ở Ngoại hạng Anh, mở ra lời cảnh báo đanh thép của chính Rangnick rằng đội bóng cần “đại phẫu như mổ hở tim”.

Kế nhiệm Rangnick là Erik ten Hag. Sau khi tiếp quản chính thức từ đầu mùa hè 2022 và được cấp ngân sách khổng lồ để mang về hàng loạt học trò cưng, Ten Hag đã nhanh chóng gặt hái thành công bước đầu khi giúp MU cán đích Tốp 3 Ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó, CLB chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 6 năm bằng chiếc cúp Liên đoàn.

Ten Hag giành danh hiệu ở đấu trường phụ nhưng vẫn mang tới nỗi thất vọng ở Premier League

Sang mùa giải 2023/24, khi ban lãnh đạo tiếp tục bơm tiền rầm rộ để nâng cấp lực lượng, MU lại trượt dài thảm hại. Họ cán đích ở vị trí thứ 8 - bết bát nhất lịch sử của mình ở Ngoại hạng Anh và bị loại ê chề ngay từ vòng bảng Champions League. Chiếc Cúp FA vẫn cứu vãn chiếc ghế của chiến lược gia người Hà Lan. Nhưng sau đó, ông không thể ngăn cản chuỗi trận thảm họa vào đầu mùa giải 2024/25, dẫn tới trát sa thải.

Để thay thế Ten Hag, MU chấp nhận chi đậm để đưa Ruben Amorim về. Hiệu ứng "đổi vận" ngay lập tức phát huy tác dụng. Sơ đồ 3 trung vệ đầy tươi mới cùng tinh thần kỷ luật thép của Amorim biến Quỷ đỏ thành một cỗ máy khó bị đánh bại, đưa họ thẳng tiến vào trận chung kết UEFA Europa League.

Khí thế ngút trời ấy khiến ban lãnh đạo không tiếc tiền đáp ứng mọi yêu cầu chuyển nhượng của ông trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để thanh lọc lực lượng theo triết lý mới. Trớ trêu thay, bước sang mùa giải mới, hệ thống của Amorim sụp đổ. Đội bóng liên tiếp thiết lập những kỷ lục tồi tệ về số trận thua trên sân khách và hiệu suất ghi bàn, buộc mối lương duyên này phải kết thúc chóng vánh.

Hiện tại, người hâm mộ đang chứng kiến vòng lặp này một lần nữa với Michael Carrick. Sau khi được bổ nhiệm giữa mùa giải 2025/26, Carrick thổi luồng sinh khí mới vào phòng thay đồ rệu rã, khơi dậy tinh thần chiến đấu quả cảm và đưa MU cán đích ngoạn mục trong Tốp 3 để giành vé trở lại Champions League.

Với Carrick, MU cũng chỉ thăng hoa một thời gian ngắn

Bản hợp đồng dài hạn lập tức được chìa ra cùng kỳ chuyển nhượng hè 2026 mua sắm rầm rộ, đặc biệt dồn tiền mua các tiền vệ đắt giá. Nhưng rồi kịch bản cũ rích lại ùa về. MU bước vào mùa giải mới với bộ mặt rời rạc, các tân binh chưa kịp hòa nhập và liên tục ngã ngựa muối mặt, mà thất bại bạc nhược mới đây trước Atletico Madrid là minh chứng rõ ràng nhất.

9 trận đầu chiến dịch 2026/27, MU thua tới 4. Xuyên suốt lịch sử hơn 100 năm, đây là số trận thua nhiều nhất của họ trong 9 trận đầu tính trên mọi đấu trường. Chiếc ghế của Carrick lại bắt đầu lung lay dữ dội trước sức ép nghẹt thở từ dư luận.

Vì đâu dẫn tới vòng luẩn quẩn?

Tại sao một thế lực hùng mạnh về tài chính và bề dày truyền thống như MU lại liên tục sụp đổ theo cùng một kịch bản trước mọi triết lý huấn luyện? Câu trả lời không nằm tất cả ở năng lực chuyên môn của các HLV, mà bắt nguồn từ những căn bệnh thâm căn cố đế trong cấu trúc vận hành của CLB:

Thứ nhất có lẽ là sự ngộ nhận về "hiệu ứng trăng mật". Khi một HLV mới tiếp quản đội bóng giữa mùa giải, sự khởi sắc ban đầu phần lớn đến từ yếu tố tâm lý - hiệu ứng giải tỏa sau khi áp lực từ người tiền nhiệm biến mất, cộng thêm việc các cầu thủ phải nỗ lực thi đấu để giữ vị trí dưới thời ông thầy mới. Và hệ quả là chuỗi trận hứng khởi được châm ngòi bởi tinh thần phấn chấn của dàn sao.

Sancho và Rashford là hai ngôi sao khiến MU đau đầu nhất

Tuy nhiên, MU thường xuyên đánh đồng giai đoạn hưng phấn ngắn ngủi này với năng lực xây dựng nền móng dài hạn. Đến mùa sau, để rồi khi các đối thủ đã giải mã được lối chơi và sức ép thành tích đè nặng, đội bóng lập tức vỡ vụn.

Thứ hai, chính sách chuyển nhượng bị chi phối bởi "mua sắm cho HLV" thay vì bản sắc CLB. Cứ mỗi mùa hè sau khi có HLV mới, Quỷ đỏ lại chi hàng trăm triệu bảng để mang về những cầu thủ phục vụ triết lý riêng biệt của từng cá nhân: Rangnick muốn cầu thủ pressing giỏi, Ten Hag mang về dàn học trò thân tín từ giải Hà Lan, Amorim đòi hỏi mẫu hậu vệ cánh đặc thù, còn Carrick lại chuộng mẫu tiền vệ kiểm soát mạnh mẽ và linh hoạt.

Hệ quả là đội hình MU sau mỗi kỳ chuyển nhượng trở thành một "nồi lẩu thập cẩm" với các mảnh ghép rời rạc, xung đột về phong cách chơi bóng và tư duy chiến thuật. Khi HLV đó bị sa thải, người kế nhiệm lại thừa hưởng một tập thể chắp vá với mức lương khổng lồ không thể thanh lý, dẫn tới việc đội bóng liên tục phải đập đi xây lại từ đầu.

Thứ ba, áp lực truyền thông khổng lồ và quyền lực quá lớn của phòng thay đồ. Old Trafford luôn là tâm điểm của sự soi xét truyền thông toàn cầu. Mỗi chiến thắng ngắn hạn dễ bị thổi phồng thành "sự trở lại của vị thế đỉnh cao", đẩy kỳ vọng lên mức phi thực tế.

Ngược lại, chỉ cần vài kết quả bất lợi đầu mùa giải mới, làn sóng chỉ trích dữ dội lập tức bủa vây khiến các cầu thủ đánh mất sự tự tin. Thêm vào đó, văn hóa nuông chiều ngôi sao và tâm lý dễ buông xuôi trong phòng thay đồ mỗi khi gặp nghịch cảnh đã biến các HLV thành "vật tế thần" dễ dàng nhất cho ban lãnh đạo một khi cần xoa dịu dư luận.

Với Carrick, MU đang rơi vào vòng lặp như 3 HLV tiền nhiệm. Nhưng chấm dứt được nó không phải đơn giản vì với bóng đá hiện đại, lòng kiên nhẫn dành cho các HLV đang trở thành thứ xa hoa.