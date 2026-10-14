Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa công bố lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tại Giải giao hữu bóng đá quốc tế 2026 dịp FIFA Days tháng 11-2026. Theo đó, giải đấu diễn ra từ ngày 11 đến 15-11, trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), với sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tại Giải giao hữu bóng đá quốc tế 2026. Ảnh: VFF

Đây là giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, nhằm tạo điều kiện để ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam rà soát, đánh giá lực lượng, hướng tới vòng chung kết Asian Cup 2027.

Ba đội tuyển sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ngày 11-11 và đội tuyển Kyrgyzstan ngày 15-11.

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 9-11, sau khi V-League 2026-2027 hoàn thành 7 vòng đấu. Đây cũng là cơ sở để huấn luyện viên Kim Sang-sik và các cộng sự trong ban huấn luyện đánh giá phong độ các cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung.

Sau hành trình thi đấu không thành công tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ được vị trí trong tốp 100 thế giới, nhưng khoảng cách so với đội phía sau đã dần bị thu hẹp. Việc gặp các đối thủ vừa tầm tại Giải giao hữu bóng đá quốc tế 2026 dịp FIFA Days tháng 11-2026 là dịp để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cải thiện thành tích, điểm số nhằm nâng cao thứ bậc trên bảng xếp hạng FIFA.