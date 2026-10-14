Nhận định AS Roma vs Real Madrid, 02h00 ngày 15/10: Bầy sói khó đòi nợ

Nhận định trước trận đấu AS Roma vs Real Madrid

AS Roma đang thể hiện một diện mạo đầy hứng khởi ở chiến dịch năm nay. Đội bóng thủ đô nước Ý có khởi đầu mùa giải rất ấn tượng khi tích lũy điểm số tối đa ở những vòng đầu tiên và từng giữ vững ngôi vị số một Serie A trong 5 lượt đầu. Hiện tại, họ đang sa sút nhưng với một CLB như Roma thì những gì đang có vẫn là khá tích cực.

Vị trí thứ 3 sau 6 vòng đấu ở Serie A là minh chứng rõ nét cho thấy thực lực lẫn tham vọng đua tranh ngôi vương quốc nội rất nghiêm túc của Roma. Ít ra là họ vẫn mang tới một hình ảnh lạc quan hơn khá nhiều so với Real.

Real Madrid bước vào mùa giải này dưới áp lực nặng nề sau 2 năm liền không thể chạm tay vào chức vô địch La Liga lẫn cúp bạc Champions League. Đối với một biểu tượng quen thuộc với việc thu hoạch danh hiệu mỗi năm, đây là điều không dễ nuốt trôi. Tại giải quốc nội, Los Blancos chưa đạt được độ ổn định thuyết phục khi mới bỏ túi có 18 điểm sau 8 vòng đấu và đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Tình hình nhìn chung vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Real, cánh cửa bứt phá thu hẹp cách biệt vẫn còn thênh thang phía trước. Hôm nay, họ cần một cú hích mạnh mẽ ở Champions League để trở lại sân chơi quốc nội. Và Real Madrid có đủ điểm tựa để làm điều đó trước Roma.

Real Madrid đang áp đảo Roma về đối đầu

Phong độ, lịch sử đối đầu AS Roma vs Real Madrid

Thứ nhất, AS Roma sau chuỗi ngày thăng hoa đã có dấu hiệu khựng lại. Trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia, họ đánh rơi chiến thắng một cách cay đắng trước Inter Milan trên sân nhà. Dù đã dẫn trước 2-0, song sự chùng xuống ở những thời khắc quyết định khiến họ bị gỡ hòa 2-2 và mất ngôi đầu bảng.

Khi gặp Como cuối tuần trước, Roma tiếp tục bị cầm chân không bàn thắng. Còn tại Champions League, họ cũng hòa trong ngày ra quân khi cầm chân Fenerbahce 1-1. Kết quả này đã kéo dài chuỗi không thắng của Bầy sói ở sân chơi châu Âu lên 4 trận.

Thứ hai, Real Madrid lại đang duy trì được thói quen chiến thắng ở sân chơi Cúp C1, đặc biệt dưới thời Jose Mourinho. Tính cả nhiệm kỳ trước, Real Madrid chỉ thua 1, bất bại 18 trận trong tổng số 19 gần nhất ở sân chơi số 1 cấp CLB. Trong số này, họ giành 15 chiến thắng. Sự thực dụng và bản lĩnh trận mạc thường xuyên giúp Real giữ vững lợi thế.

Trước đó tại trận mở màn Cúp C1, Real Madrid cũng có màn chào sân thuyết phục khi đánh bại nhà đương kim vô địch Serie A, Inter Milan với tỷ số 2-1. Đây là hành trang để họ tự tin cho trận đấu này.

HLV Mourinho sẽ có dịp tái ngộ CLB cũ Roma

Thứ ba là thành tích đối đầu, khi lịch sử đang ủng hộ đại diện xứ sở đấu bò. Trong 9 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Real Madrid chiếm ưu thế áp đảo với 6 chiến thắng, trong khi AS Roma chỉ có 3 lần ca khúc khải hoàn. Trong lần so tài mới đây ở mùa giải 2018, khoảng cách về mặt đẳng cấp khi đó được thể hiện rõ ràng khi Kền kền trắng giành trọn 6 điểm với chiến thắng 3-0 trên sân nhà và 2-0 ngay tại thánh địa Olimpico của Roma. Xem ra, trận này nhiều khả năng lặp lại kịch bản trên, đặc biệt khi Mourinho rất hiểu đội bóng cũ Roma.

Thông tin lực lượng AS Roma vs Real Madrid

Tình hình nhân sự trước thềm giờ bóng lăn mang đến nhiều nỗi lo cho cả hai ban huấn luyện khi hàng loạt mắt xích quan trọng không thể góp mặt. AS Roma mất Konstantinos Koulierakis và Bryan Cristante. Điều này sẽ khiến hệ thống vận hành của Bầy sói gặp trục trặc, đặc biệt là vị trí của Cristante khi anh là thủ lĩnh khu trung tuyến của đội bóng.

Bên phía Real Madrid, cơn bão chấn thương thậm chí còn càn quét mạnh hơn ở cả ba tuyến với 4 trường hợp ngồi ngoài là Militao, Raul Asensio, Ferland Mendy và Rodrygo. Nhưng trong số này, không ai là không thể thay thế ở Real Madrid. Vậy nên, với kinh nghiệm trận mạc cùng dàn hảo thủ còn lại, họ vẫn đủ cơ sở để hướng đến một kết quả khả quan ngay tại Olimpico.

Đội hình dự kiến AS Roma vs Real Madrid Roma: Svilar, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Rensch, De Roon, Kone, Wesley, Dybala, Soule, Malen. Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Alexander-Arnold, Valverde, Diomande, Bellingham, Brahim Diaz, Mbappe.

Dự đoán tỷ số: AS Roma 1-3 Real Madrid