Yoro bị đuổi, Man Utd cay đắng gục ngã trước Atletico

MU sớm nhận bàn thua từ đầu trận. Ảnh: EPA.

Bước vào cuộc so tài với áp lực nặng nề sau chuỗi trận thất vọng ở giải quốc nội, Man Utd lập tức phải nhận gáo nước lạnh chỉ sau 47 giây bóng lăn. Alex Baena có pha bứt tốc dũng mãnh bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi để Pablo Barrios dứt điểm chạm người hậu vệ Ayden Heaven đổi hướng bay vào lưới. Bàn thắng mở tỷ số chớp nhoáng giúp Atletico Madrid nắm giữ hoàn toàn lợi thế tâm lý, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà.

Dẫu vậy, Quỷ đỏ vùng lên đáp trả quyết liệt với điểm sáng mang tên Bryan Mbeumo nơi tuyến đầu. Chân sút người Cameroon liên tục tung ra hai pha dứt điểm nguy hiểm nhưng sự xuất sắc của thủ thành Jan Oblak đã từ chối cơ hội gỡ hòa quý giá.

Sau những phút giây chệch choạc, đại diện Tây Ban Nha nhanh chóng siết lại cỗ máy phòng ngự phản công trứ danh. Hậu vệ Alejandro Grimaldo suýt chút nữa gia tăng cách biệt với cú sút phạt kỹ thuật tìm đúng điểm nối xà dọc. Đội chủ sân Metropolitano thậm chí đã đưa được bóng vào lưới lần thứ hai nhờ công của Johnny Cardoso, song công nghệ VAR đã can thiệp và hủy bỏ bàn thắng do lỗi để bóng chạm tay trước đó từ Marcos Llorente.

MU không làm được gì hơn sau khi Yoro nhận thẻ đỏ. Ảnh: EPA.

Sang hiệp hai, diễn biến kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao trào khi xà ngang và cột dọc liên tiếp rung lên ở cả hai đầu sân. Julian Alvarez bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc với cú vô-lê dội cột, trước khi đội trưởng Bruno Fernandes đưa bóng liếm xà bằng pha đặt lòng hiểm hóc.

Giữa lúc đội khách nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, tai họa bất ngờ ập xuống hàng phòng ngự áo xanh trắng. Trung vệ trẻ Leny Yoro có pha kéo ngã Jonathan David trong tình huống tiền đạo đối phương đối mặt khung thành, khiến trọng tài chính rút thẻ đỏ trực tiếp sau khi tham khảo màn hình VAR.

Việc phải thi đấu thiếu người trong hơn mười lăm phút cuối trận gần như đã triệt tiêu hoàn toàn tinh thần chiến đấu của các học trò Carrick.

Lợi thế quân số được Atletico Madrid cụ thể hóa gọn gàng chỉ năm phút sau bước ngoặt định mệnh. Tận dụng tình huống thủ môn Lammens đẩy bóng từ cú sút của David, chân sút vào sân thay người Ademola Lookman nhanh chân ập vào ấn định thắng lợi 2-0 cho Los Colchoneros.

Những nỗ lực muộn màng của Matheus Cunha trong thời gian bù giờ không đủ để giúp đội khách tìm được bàn danh dự trước bức tường phòng ngự kiên cố của Jan Oblak.

Chiến thắng thuyết phục 2-0 đánh dấu trận thắng thứ năm liên tiếp của thầy trò HLV Diego Simeone trên mọi đấu trường kể từ cú vấp trước Liverpool. Ngược lại, thất bại cay đắng tiếp tục đẩy chiếc ghế của Michael Carrick vào vùng xoáy báo động đỏ khi đội bóng thành Manchester ngày càng chìm sâu trong khủng hoảng.

Kết quả chung cuộc: Atletico Madrid 2-0 Manchester United

Cầu thủ ghi bàn:

Atletico Madrid: Pablo Barrios (1'), Ademola Lookman (79')

Thẻ đỏ: Leny Yoro (74')

Đội hình ra sân của 2 đội:

Ảnh: BongDa.com.vn.