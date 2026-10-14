Wayne Rooney chỉ trích Lisandro Martínez: 'Cậu ấy đã vượt quá giới hạn'

Sau thất bại của Manchester United trước Atletico Madrid rạng sáng ngày 14/10 (giờ Việt Nam), Lisandro Martínez đã thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng với tình hình đội bóng, từ chính sách đầu tư nhân sự đến cách vận hành câu lạc bộ. Những phát biểu của trung vệ người Argentina nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi cầu thủ này đặt câu hỏi về trách nhiệm của ban lãnh đạo và các bộ phận bên ngoài ban huấn luyện.

Đề cập đến vấn đề đầu tư đội hình, Martínez cho biết: “Đúng. Tôi đã mong đợi nhiều hơn từ giám đốc kỹ thuật của chúng tôi.” Trung vệ này cũng cho rằng việc liên tục thay đổi huấn luyện viên không thể giải quyết mọi vấn đề tại Old Trafford.

Những phát biểu thẳng thắn của Lisandro Martínez khiến nội bộ Manchester United trở thành tâm điểm chú ý

Khi được hỏi về công việc của Michael Carrick trong mùa giải, ngôi sao người Argentina nhấn mạnh: “Bạn thay đổi huấn luyện viên liên tục, nhưng còn các lĩnh vực khác thì sao? Người ta dễ chỉ trích huấn luyện viên, cầu thủ, nhưng chúng tôi cũng phải xem xét những người khác.”

Không dừng lại ở đó, Martínez còn thẳng thắn đánh giá màn trình diễn của Man United bằng những lời lẽ gay gắt: “Trình diễn rất tệ, thực sự rất tệ. Tôi phải kiểm soát bản thân. Nó phản ánh câu lạc bộ của chúng tôi hiện tại. Đây không phải là một câu lạc bộ chất lượng Champions League.”

Những phát biểu này cho thấy sự thất vọng của Martínez trước tình hình hiện tại của đội bóng. Tuy nhiên, việc công khai chỉ trích câu lạc bộ cũng khiến anh vấp phải phản ứng trái chiều, trong đó có quan điểm không đồng tình từ cựu đội trưởng Wayne Rooney.

Trung vệ người Argentina cho rằng Manchester United chưa đáp ứng tiêu chuẩn của một đội bóng dự Champions League

Wayne Rooney đã lên tiếng sau những phát biểu gây chú ý của Lisandro Martínez về tình hình tại Manchester United. Cựu tiền đạo người Anh cho rằng trung vệ sinh năm 1998 đã đi quá giới hạn khi đưa những quan điểm liên quan đến đội bóng ra trước công chúng.

“Tôi không đồng tình với những gì Martínez nói. Tôi nghĩ đội bóng đã chơi tốt hơn một chút và có một vài tín hiệu tích cực”, Rooney chia sẻ. Cựu thủ quân Manchester United thừa nhận bản thân cũng từng thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ trong thời gian thi đấu. Dẫu vậy, Rooney cho rằng những vấn đề liên quan đến hoạt động của CLB nên được giải quyết thông qua các cuộc trao đổi nội bộ, thay vì trở thành chủ đề tranh luận trước truyền thông.

Wayne Rooney không đồng tình với cách Lisandro Martínez công khai chỉ trích Manchester United

“Tôi cũng từng là cầu thủ và luôn muốn nói lên suy nghĩ của mình. Nhưng tôi cho rằng cậu ấy đã đi hơi quá giới hạn. Người hâm mộ muốn nghe cầu thủ lên tiếng và thấy họ thực sự quan tâm đến CLB. Rõ ràng Martínez quan tâm và muốn đội bóng chi thêm tiền để mua người. Nhưng nếu nói thật, chính cậu ấy cũng có thể nằm trong diện phải ra đi”, Rooney nhận xét.

Dù vậy, Rooney không phủ nhận nhu cầu bổ sung nhân sự của Manchester United. Bản thân cựu tiền đạo 41 tuổi cho rằng đội bóng cần cải thiện chất lượng ở cả hàng công lẫn hàng thủ để nâng cao khả năng cạnh tranh. Đây cũng là bài toán mà ban lãnh đạo và ban huấn luyện phải giải quyết trong quá trình xây dựng lực lượng.

Manchester United tiếp tục đối mặt với những tranh cãi sau thất bại trước Atletico Madrid

Những nhận xét từ Rooney khiến cuộc tranh luận về vai trò của Lisandro Martínez tại Manchester United trở nên đáng chú ý hơn. Trung vệ người Argentina không chỉ cần cải thiện màn trình diễn, mà còn phải đáp ứng kỳ vọng dành cho một cầu thủ đang khoác áo đội bóng giàu tham vọng.

Việc công khai bày tỏ quan điểm có thể giúp cầu thủ truyền tải những lo ngại về tình hình CLB. Thế nhưng, những vấn đề như vậy cần được giải quyết bằng tinh thần xây dựng và ưu tiên lợi ích tập thể. Tranh luận xoay quanh Martínez vì thế không chỉ dừng lại ở cách phát ngôn trước truyền thông, mà còn đặt ra câu hỏi về phong độ, trách nhiệm và vai trò của các cầu thủ trong quá trình Manchester United tìm lại sự ổn định.