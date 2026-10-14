Nhận định trận đấu AS Roma vs Real Madrid, 2h00 ngày 15.10: Ngày về của Mourinho

Phong độ AS Roma vs Real Madrid

Jose Mourinho từng có khoảng 2,5 mùa giải dẫn dắt AS Roma (từ tháng 5/2021 đến tháng 1/2024) và nếm trải đủ đắng cay lẫn ngọt bùi. Ngay mùa đầu ngồi ghế nóng tại sân Olimpico, "Người đặc biệt" đã giúp đội nhà đăng quang Conference League.

Mùa kế tiếp, Mourinho tiếp tục đưa AS Roma tiến đến chung kết Europa League nhưng gục ngã trên chấm luân lưu cân não trước Sevilla. Dù ghi dấu ấn tại đấu trường châu lục, hành trình của chiến lược gia lừng danh người Bồ Đào Nha đã không thể tiến xa hơn nữa.

Đầu năm 2024, Mourinho bị sa thải vì phong độ nghèo nàn ở Serie A. Giờ đây, sau gần 3 năm, nhà cầm quân 63 tuổi sẽ có dịp trở lại Olimpico để đối đầu đội bóng cũ.

Ngày về hứa hẹn không dễ dàng dành cho Mourinho. AS Roma hiện chưa nếm mùi chiến bại ở mùa giải năm nay. Sau 7 lần ra sân đã qua, tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV Gian Piero Gasperini thắng 4 và hòa 3, bao gồm tỷ số 1-1 trên sân Fenerbahce ở lượt mở màn chặng phân hạng.

Sân nhà cũng đang mang đến điểm tựa tinh thần rất lớn với đội bóng nước Ý. Trước cuộc đón tiếp Real Madrid, đội chủ nhà trải qua chuỗi 14 trận bất bại trên sân nhà, thắng 9 và hòa 5. Trận thua gần nhất tại Olimpico của "Giallorossi" diễn ra vào đầu năm nay, tại cúp Quốc gia Italy (thua Torino 2-3).

Dẫu vậy, lịch sử lại không đứng về phía đoàn quân áo bã trầu. Cả 5 lần đụng độ Real Madrid gần đây ở các giải đấu chính thức, AS Roma đều toàn thua, chỉ ghi 1 và thủng lưới tới 11 bàn. Ngoài ra, 5 lần đón tiếp Real Madrid gần nhất ở Champions League, đội chủ nhà mới thắng 1 và thua 4 (cách biệt từ 2 bàn trở lên).

Song tiếng nói tích cực từ quá khứ không đồng nghĩa Real Madrid được phép chủ quan. Phong độ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thời gian qua tương đối thất thường.

3 vòng đấu gần đây tại La Liga chứng kiến Real thắng 2 và thua 1. Đáng chú ý, các chiến thắng của thầy trò Mourinho đều diễn ra kém thuyết phục, với cách biệt chỉ 1 bàn mong manh. Đáng nói hơn, Real Madrid cũng đã thua 2/3 chuyến xa nhà vừa qua.

Tuy nhiên, bản lĩnh và kinh nghiệm ở sân chơi danh giá nhất châu lục của "Los Blancos" vẫn luôn khiến các đối thủ phải dè chừng. Thắng không dễ nhưng thầy trò HLV Mourinho có lẽ cũng khó để kịch bản trắng tay rời Olimpico xảy ra.

Thông tin lực lượng AS Roma vs Real Madrid

AS Roma: Thủ thành Mile Svilar vẫn chưa bình phục chấn thương.

Real Madrid: Eder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo và Raul Asencio tiếp tục ngồi chơi xơi nước.

Đội hình dự kiến AS Roma vs Real Madrid

AS Roma: Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Kone, De Roon, Wesley; Dybala, Soule; Malen

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Rudiger, Carreras; Valverde, Bernardo; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe

Dự đoán: 1-1