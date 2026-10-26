Lựa chọn của nghệ sĩ Vân Dung

Nghệ sĩ Vân Dung vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua chương trình Táo Quân và nhiều bộ phim của VTV. Tuy nhiên, phải đến năm 2023, nữ nghệ sĩ mới lần đầu thử sức với điện ảnh qua Quỷ Cẩu. Sau tác phẩm kinh dị đạt doanh thu khoảng 103 tỷ đồng, Vân Dung tiếp tục góp mặt trong những dự án chiếu rạp, từng bước tạo dấu ấn ở một lĩnh vực vốn không phải thế mạnh ban đầu.

Đáng chú ý, trong Án Mạng Karaoke, Vân Dung một lần nữa được giao vai diễn có tính cách khó ưa, khiến những người xung quanh không thể chịu đựng. Nhân vật bà Thủy là chủ nhà trọ có nhiều thói xấu, từ ngoại tình, ích kỷ, không sẵn lòng giúp đỡ người khác đến thói quen chèn ép những người sống cùng. Đặc biệt, sở thích hát karaoke bất kể ngày đêm của bà trở thành nguồn cơn cho những mâu thuẫn, đẩy các mối quan hệ vào tình thế căng thẳng.

Nghệ sĩ Vân Dung liên tiếp đảm nhận những vai diễn có tính cách khó ưa trên màn ảnh rộng. Ảnh: FBNV

Cuối cùng, bà Thủy trở thành nạn nhân của một vụ án mạng với chiếc micro cắm vào họng. Cái chết gây ám ảnh này mở ra chuỗi tình tiết điều tra, khi những người từng có mâu thuẫn với bà đều có thể trở thành nghi phạm. Với nhân vật nhiều khuyết điểm, Vân Dung có cơ hội khai thác nét diễn đanh đá, tưng tửng vốn là sở trường, đồng thời đặt nhân vật vào bối cảnh trinh thám có phần đen tối hơn những vai hài quen thuộc.

Lựa chọn này gợi nhắc đến bà Thúy trong Quỷ Cẩu, bộ phim đánh dấu lần đầu Vân Dung tham gia điện ảnh. Trong tác phẩm của đạo diễn Lưu Thành Luân, nữ nghệ sĩ vào vai người phụ nữ miền Bắc thuộc một gia đình làm nghề giết mổ chó, góp phần tạo nên bức tranh gia đình nhiều mâu thuẫn và bí mật. Thành công phòng vé của bộ phim với doanh thu khoảng 103 tỷ đồng giúp cái tên Vân Dung được chú ý hơn ở thị trường phim chiếu rạp.

Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong Quỷ Nhập Tràng và Quỷ Nhập Tràng 2 với vai dì Hồng. Những nhân vật này cho thấy Vân Dung có thể đưa nét duyên hài vào các tác phẩm kinh dị mà không hoàn toàn làm mất đi không khí căng thẳng của câu chuyện. Khả năng biểu cảm linh hoạt, cách xử lý tình huống tự nhiên giúp chị tạo ra những khoảng nghỉ cần thiết giữa các phân đoạn nặng về tâm lý và yếu tố tâm linh.

Điểm đáng chú ý trong hành trình điện ảnh của Vân Dung là chị không cố gắng lặp lại hình ảnh người phụ nữ hài hước, gần gũi thường thấy trên truyền hình. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ chấp nhận những nhân vật có nhiều khuyết điểm, thậm chí khiến khán giả khó chịu. Đây cũng là lựa chọn mở ra cơ hội để chị làm mới màu sắc diễn xuất sau nhiều năm gắn bó với sân khấu hài.

Vân Dung gây chú ý với vai bà Thủy trong Án Mạng Karaoke.

Từ một gương mặt nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ, Vân Dung đang từng bước mở rộng phạm vi hoạt động sang điện ảnh. Việc liên tiếp xuất hiện trong những bộ phim kinh dị và trinh thám cho thấy nữ nghệ sĩ không ngại thử nghiệm những dạng vai khác biệt. Với Án Mạng Karaoke, lựa chọn tiếp tục hóa thân thành nhân vật gây tranh cãi có thể trở thành một dấu mốc khác trong hành trình làm mới bản thân của Vân Dung trên màn ảnh rộng.