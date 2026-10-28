'Em xinh' MAIQUINN hứa hẹn mang đến màn trình diễn cuốn hút tại đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

MAIQUINN (sinh năm 1998) tên thật Nguyễn Hiền Mai. Nữ ca sĩ tốt nghiệp trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô sở hữu chất giọng nội lực, từng tham gia Giọng hát Việt 2017, thuộc đội ca sĩ Noo Phước Thịnh. Kết quả chung cuộc, cô giành ngôi vị Á quân và phát triển sự nghiệp âm nhạc một cách chuyên nghiệp.

MAIQUINN thu hút lượng lớn fan hâm mộ khi tham gia chương trình Em xinh say hi. Tại chương trình, MAIQUINN liên tục ghi dấu ấn với những màn trình diễn quyến rũ và đầy năng lượng. Cô sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Chân thành, Một người như thế, Hoa hồng, Lưới tình...

Với loạt "bản hit" như thế, khán giả tò mò, liệu MAIQUINN sẽ trình diễn ca khúc nào tại đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026? Đêm thi quan trọng này sẽ diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.

Hành trình tìm kiếm người kế nhiệm Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh đang bước vào giai đoạn kịch tính nhất. Top 25 thí sinh đang nỗ lực rèn luyện, trau dồi thêm các kỹ năng để mang đến những màn bứt phá trong đêm Chung kết.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 hứa hẹn sẽ mang đến đêm đại tiệc nghệ thuật đẳng cấp, với sân khấu hoành tráng, bùng nổ trọn vẹn về nhan sắc, âm thanh và ánh sáng. Quy mô sự kiện gần 9.000 khán giả, quy tụ dàn khách mời đình đám và đặc biệt nhất là có sự xuất hiện của Top 25 thí sinh xuất sắc nhất Hoa hậu Việt Nam 2026.