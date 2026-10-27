[Video] Nhiều bị hại kể về việc phải bán nhà trả nợ khi bị đường dây Mr Pips lôi kéo

Trình bày tại phiên tòa, các bị hại nghẹn ngào khai nhận việc bị các bị cáo dụ dỗ chiếm đoạt từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng, đẩy nhiều gia đình vào cảnh nợ nần, tan vỡ hạnh phúc. Nhiều nạn nhân khẩn thiết đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt nghiêm khắc các bị cáo trong vụ án, đồng thời có giải pháp hỗ trợ các bị hại lấy lại số tiền đã bị chiếm đoạt để sớm ổn định cuộc sống.

MINH TRIẾT