Xét xử nhóm lừa đảo Mr Pips: Từ tin lời hứa 'đầu tư chắc thắng' đến mất hàng tỷ đồng
Chiều 27-10, phiên toà bước vào phần xét hỏi Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips, trú tại TPHCM), Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình, trú tại Hà Nội), Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter, trú tại Hưng Yên) cùng hơn 180 bị cáo trong vụ án lừa đảo thông qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/xet-xu-nhom-lua-dao-mr-pips-tu-tin-loi-hua-dau-tu-chac-thang-den-mat-hang-ty-dong-post878747.html