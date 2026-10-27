Xét xử nhóm lừa đảo Mr Pips: Từ tin lời hứa 'đầu tư chắc thắng' đến mất hàng tỷ đồng

Từ tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất trị giá 2,45 tỷ đồng, nhóm người bị cáo buộc chửi bới, đe dọa, đánh chảy máu mũi chủ nhà, thậm chí mua ổ khóa khóa cửa, không cho nạn nhân tự do ra vào để gây sức ép đòi tiền.