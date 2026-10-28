'Đại minh tinh' Minh Hằng sẵn sàng khuấy động bầu không khí đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Hơn hai mươi năm làm nghề, Minh Hằng là nghệ sĩ không bó buộc bản thân trong bất kỳ một danh xưng nào. Từ thần tượng âm nhạc thế hệ 8X, 9X đến "ngôi sao" điện ảnh bảo chứng phòng vé, cô luôn biết cách biến hóa để giữ vững sức hút đỉnh cao.

Nhắc đến chặng đường âm nhạc của Minh Hằng, khán giả không thể quên "cú nổ" mang tên Một vòng Trái đất song ca cùng Tim. "Bản hit quốc dân" này đã phủ sóng khắp các bảng xếp hạng thời bấy giờ, biến cô thành một biểu tượng nhạc pop-teen. Sau đó, chuỗi "bản hit" như Sắc môi em hồng, Đến giờ phút này đây, hay Giờ em đã biết tiếp tục định vị thương hiệu một Minh Hằng đa năng.

Sau giai đoạn tạm rời xa sân khấu để tập trung chăm sóc gia đình, màn tái xuất đầy nội lực của Minh Hằng tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024 hay các dự án mới như Director, Hoa hồng ai vun trồng đã chứng minh tư duy âm nhạc hiện đại, làm chủ cuộc đời của một người phụ nữ bản lĩnh.

Bên cạnh âm nhạc, Minh Hằng khẳng định thực lực diễn xuất qua nhân vật Phụng ngây ngô trong Gọi giấc mơ về (2007). Đây là vai diễn giúp cô đoạt giải HTV awards "Nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất".

Liên tiếp sau đó, những dự án thành công như Giải cứu thần chết, Vừa đi vừa khóc, Sắc đẹp ngàn cân đưa cô lên vị thế "ngôi sao hạng A". Không thỏa hiệp với vùng an toàn, cô tiến thẳng vào vai trò nhà sản xuất đầy thử thách với Bẫy ngọt ngào và Chị chị em em 2, gặt hái doanh thu trăm tỷ đồng.

Bên cạnh nghệ thuật, nhan sắc "lão hóa ngược" cùng gu thời trang thăng hạng giúp Minh Hằng giữ vững ngôi vị "nữ hoàng quảng cáo" đắt giá suốt nhiều năm. Bản lĩnh, kiên trì và không ngại đập đi xây lại, cô chính là biểu tượng nghệ sĩ toàn năng, tự làm "đạo diễn" cho chính hào quang của cuộc đời mình.

Sự góp mặt của Minh Hằng tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 hứa hẹn sẽ tăng "sức nóng" cho chương trình. Hành trình tìm kiếm người kế nhiệm Hoa hậu Hà Trúc Linh đang dần đi đến chặng cuối.

Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20h00, ngày 7/11/2026, tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng. Quy mô sự kiện gần 9.000 khán giả, quy tụ dàn khách mời đình đám. Trong Top 25 thí sinh, ai sẽ trở thành cô gái kế nhiệm Hoa hậu Hà Trúc Linh?