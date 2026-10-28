Không phải 'bác sĩ thiên tài' Kim Ji Won, đây mới là quân bài khó đoán của Doctor X

Bản hợp đồng và những nước đi có tính toán

Ấn tượng đầu tiên về Jang Hee Sook (Lee Jung Eun) là hình ảnh một nữ doanh nhân hoạt ngôn và luôn đặt lợi ích kinh doanh lên hàng đầu. Là giám đốc công ty môi giới, cung ứng nhân lực y tế, bà đưa Gye Su Jeong (Kim Ji Won) đến Bệnh viện Đại học Guseo, trực tiếp xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc của cô. Thay vì chỉ đóng vai trò trung gian kết nối nhân sự, Jang Hee Sook còn cho thấy khả năng ứng biến trên bàn đàm phán.

Điều này thể hiện rõ ngay ở tập đầu tiên của Doctor X, Jang Hee Sook cùng Su Jeong bàn hợp đồng với Giám đốc Bu Seung Gwon (Son Hyun Joo). Trước những yêu cầu về làm thêm giờ vô lý, tham gia các buổi liên hoan của bệnh viện..., "cô Jang" thay Su Jeong từ chối.

Thay vì để phía bệnh viện tự đặt ra luật chơi, bà dùng chính tài năng của "báo con" và nhu cầu cấp thiết của bệnh viện để xác định chi phí, giới hạn công việc. Vẻ ngoài thoải mái không đồng nghĩa với việc bà dễ dàng nhượng bộ khi lợi ích bị đe dọa.

Mỗi lần Su Jeong hoàn thành ca phẫu thuật khó, Jang Hee Sook không quên nhắc khéo giám đốc Bu tăng phí như hợp đồng. Chi tiết này khiến người xem bật cười trước cách bà nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đồng thời thể hiện sự nhất quán trong tư duy nhân vật: Năng lực không chỉ cần được công nhận mà còn phải được trả công tương xứng.

Thời lượng ít nhưng chất lượng cao

Sức hút của Jang Hee Sook còn đến từ cách Lee Jung Eun chuyển đổi giữa 2 sắc thái đối lập. Thường ngày, "cô Jang" xuất hiện niềm nở, hoạt ngôn, luôn giữ nụ cười như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng khi bước vào những cuộc thương lượng căng thẳng hoặc đối diện tình huống đáng ngờ, ánh mắt của bà trở nên sắc bén hơn và tông giọng cũng hạ thấp hơn.

Như đài SBS viết, Lee Jung Eun sử dụng nụ cười mang màu sắc kinh doanh và phong thái lịch sự để khiến đối phương giảm cảnh giác, trước khi chuyển sang vẻ nghiêm nghị tại bàn đàm phán và khu vực theo dõi phẫu thuật. Nhà sản xuất cũng đánh giá cao cách nữ diễn viên chuyển đổi linh hoạt giữa sự hài hước và nghiêm túc, tạo thêm sức hấp dẫn cho bộ phim.

Trong tập 4 - 5, khi Na Daeil (Jang Seung Jo) xuất hiện, ai nấy đều yêu thích vẻ thân thiện của anh ta thì Jang Hee Sook đã cảm thấy bất thường và "thấy mùi khó chịu" khi bắt tay. Cảnh bà khống chế Na Daeil lúc hắn tấn công Su Jeong tại phòng cấp cứu được Lee Jung Eun thể hiện tinh tế, vừa bất ngờ vừa hài hước. Lối diễn ấy cũng giúp Jang Hee Sook không bị lu mờ dù thời lượng ít hơn hẳn so với "bác sĩ thiên tài" Gye Su Jeong.

Quân bài khó đoán của Doctor X

Thời lượng không nhiều nhưng những lần xuất hiện đúng thời điểm của Jang Hee Sook cùng những kỹ năng (săn tin, mối quan hệ, hành động...) được hé mở dần qua từng tuần chiếu khiến khán giả càng xem càng tò mò, "cô Jang" còn lợi hại thế nào?

Jang Hee Sook không hoàn toàn nhìn Su Jeong như một món hàng kinh doanh dù mối quan hệ của họ nằm trong khuôn khổ hợp đồng. Từ cách Hee Sook đánh giá cao năng lực, chăm sóc Su Jeong, có thể thấy cả hai gắn bó như ruột thịt. Mối quan hệ ấy bắt đầu thế nào? Chính mối quan hệ này tạo thêm chiều sâu cho nhân vật, cho thấy phía sau những phép tính lợi ích vẫn có sự tin tưởng và tình cảm cá nhân.

Jang Hee Sook có xuất thân thế nào, kiến thức xã hội ra sao mà có thể không e dè khi chọn "át chủ bài" Su Jeong? Bà có mục đích gì khi thành lập công ty môi giới nhân lực y tế đầu tiên ở Hàn Quốc? Mạng lưới rộng khắp các bệnh viện, tai mắt và quyền uy đến mức lấy được cả bệnh án và tác động để đổi bác sĩ phẫu thuật trong vụ Na Daeil là minh chứng rõ nhất cho thấy quyền lực không đùa được với người phụ nữ có vẻ ngoài giống như "bà cô nội trợ" bình thường.

Đó là những lý do khiến Jang Hee Sook trở thành "quân bài khó đoán" nhất ở Doctor X. Qua diễn xuất của Lee Jung Eun, một nhân vật tưởng chỉ biết đến như sự bổ trợ cho vai chính vẫn có thể gây ấn tượng mạnh mẽ.