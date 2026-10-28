Seungri lần đầu lên tiếng về vợ và con đầu lòng, xác nhận đã kết hôn hợp pháp

Seungri mới đây đã trực tiếp lên tiếng về chuyện hôn nhân và đứa con đầu lòng sắp chào đời. Cựu thành viên BIGBANG xác nhận anh và bạn đời đã đăng ký kết hôn hợp pháp, đồng thời phủ nhận thông tin cho rằng cả hai quyết định kết hôn vì người phụ nữ mang thai.

Theo Koreaboo, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Ilgan Sports, Seungri đã chia sẻ về những thông tin xoay quanh cuộc sống riêng tư của mình. Trước đó, truyền thông đưa tin anh được cho là sẽ đón con đầu lòng, một bé trai, vào tháng 1/2027. Thời điểm ấy, người phụ nữ bên cạnh Seungri được nhắc đến là bạn gái của anh.

Tuy nhiên, trong lần chia sẻ mới nhất, Seungri xác nhận người đang mang thai con mình chính là vợ. Nam ca sĩ cho biết anh không muốn tiết lộ quá nhiều chi tiết vì đây là vấn đề riêng tư, nhưng khẳng định cả hai đã chính thức là vợ chồng về mặt pháp lý.

Seungri chia sẻ: "Tôi cảm thấy hơi khó xử khi phải nói quá cụ thể vì đây là chuyện riêng tư, nhưng vợ chồng tôi đã kết hôn hợp pháp. Thông tin cho rằng tôi kết hôn vì cô ấy mang thai là không đúng sự thật". Đáng chú ý, cựu thành viên BIGBANG cho biết hai người hiện không có kế hoạch tổ chức lễ cưới. Điều này đồng nghĩa với việc dù đã đăng ký kết hôn, cặp đôi chưa dự định thực hiện một hôn lễ theo hình thức truyền thống vào thời điểm hiện tại.

Những chia sẻ của Seungri nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi trước đó, thông tin anh chuẩn bị lên chức bố đã khiến nhiều người bất ngờ. Việc nam ca sĩ xác nhận đã có vợ cũng làm sáng tỏ một phần những đồn đoán về tình trạng quan hệ của anh trong thời gian qua.

Không chỉ đề cập đến chuyện hôn nhân, Seungri còn nhắc đến trách nhiệm của bản thân đối với gia đình sau những ồn ào trong quá khứ. Theo Ilgan Sports, trong một cuộc phỏng vấn trước đây liên quan đến quá trình điều tra vụ việc bị cáo buộc hành hung nghiêm trọng, anh từng đề cập đến ý thức trách nhiệm dành cho những người thân yêu.

Trong lần chia sẻ mới nhất, Seungri tiếp tục bày tỏ sự hối lỗi về những tổn thương và thất vọng mà các hành động trong quá khứ của mình đã gây ra. Anh cho biết việc có gia đình khiến bản thân cảm nhận rõ hơn sức nặng của trách nhiệm.

"Tôi nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình khi giờ đây đã có một gia đình. Tôi chân thành nhìn lại những sai lầm trong quá khứ, cũng như sự thất vọng và tổn thương mà tôi đã gây ra. Tôi sẽ cho mọi người thấy một phiên bản khác của bản thân thông qua cuộc sống bình lặng và chân thành", Seungri chia sẻ.

Cựu ca sĩ cũng mong công chúng dành cho gia đình mình sự tôn trọng và không để những tranh cãi liên quan đến anh ảnh hưởng đến những người thân không hoạt động trong giới giải trí.

"Tôi sẽ rất biết ơn nếu mọi người có thể dõi theo chặng đường phía trước của chúng tôi bằng sự cảm thông và ấm áp. Vì các thành viên trong gia đình tôi không phải người của công chúng, mong mọi người hạn chế sự quan tâm quá mức và những suy đoán không cần thiết", anh bày tỏ.

Có thể thấy, trong lần hiếm hoi trực tiếp đề cập đến cuộc sống riêng tư, Seungri lựa chọn xác nhận tình trạng hôn nhân nhưng vẫn giữ kín danh tính cũng như những thông tin cụ thể về vợ. Thay vì chia sẻ thêm về kế hoạch gia đình, anh nhấn mạnh mong muốn có một cuộc sống yên bình và đề nghị công chúng không đưa người thân vào những tranh luận xoay quanh mình.

Thông tin Seungri đã kết hôn hợp pháp và dự kiến đón con đầu lòng vào đầu năm 2027 tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm. Dù vậy, những chi tiết liên quan đến vợ và gia đình của nam ca sĩ hiện vẫn được giữ kín, đúng như mong muốn mà anh đã bày tỏ trước truyền thông.