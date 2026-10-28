'Xóm nhỏ' tập 6: Trâm sốc vì hình ảnh cô mặc đồ ngủ kiệm vải tràn lan trên mạng

Trong tập 6 Xóm nhỏ lên sóng tối nay, 28/10, Trâm (Lê Lưu Ly) được giới thiệu đi chụp mẫu cho một thương hiệu đồ ngủ với mức thù lao khá tốt. Mọi chuyện sẽ không có gì cho tới khi chủ hàng yêu cầu Trâm thực hiện set chụp với sản phẩm là đồ ngủ ren kiệm vải. Trâm thấy không thoải mái nên đã từ chối chụp sản phẩm này nhưng hợp đồng Trâm đã ký. "Em xin lỗi anh vì em chưa có kinh nghiệm. Tại em nghĩ chụp đồ ngủ chỉ chụp đồ dài tay hay cộc tay còn những đồ ren hở như thế em không quen", Trâm nói.

Chủ hàng liền đưa ra đề nghị để thuyết phục cô. "Trâm đã ký hợp đồng rồi, anh cũng có làm gì sai đâu. Em là người mới, anh cũng không muốn phạt nhưng em cũng nên thông cảm cho ê-kíp. Bây giờ thay mẫu mới rất mất thời gian. Thêm nữa để set up 1 ê-kíp chụp ảnh tốn chi phí lắm. Để thuận lợi cho cả anh và em, anh sẽ trả em thêm 2 triệu. Trâm rất xinh và cũng hợp gu với bên anh và anh cũng muốn cộng tác với Trâm lâu dài hơn", người này nói.

Bà Phẩm (Thanh Tú) cùng anh Nam hàng xóm (Tiến Huy) phát hiện hình ảnh của Trâm mặc đồ ngủ hớ hênh xuất hiện đầy rẫy trên mạng nên lập tức báo cho cô. Lúc này Trâm mới ngỡ ngàng và cho rằng mình bị lừa. "Thế phải gọi cho người ta hỏi xem như nào", bà Phẩm nói.

Ở diễn biến khác, Trâm ngày càng hoà nhập với xóm trọ và chiếm được thiện cảm của mọi người trong đó có bé An hàng xóm mà cô lỡ đụng độ ngay ngày đầu đến đây. Thậm chí Trâm còn hướng dẫn bé An nhảy trước sự ngạc nhiên của Phong (Hà Thành).

Trâm sẽ gỡ rối ra sao? Diễn biến chi tiết tập 6 Xóm nhỏ sẽ phát sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.