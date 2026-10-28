Trần Bảo Sơn trở lại màn ảnh rộng với 'Trên con đường mới'

Theo Trần Bảo Sơn, kịch bản "Trên con đường mới" được anh ấp ủ trong nhiều năm. Riêng quá trình hoàn thiện kịch bản cuối cùng và xây dựng storyboard (phác thảo hình ảnh các cảnh quay) kéo dài gần hai năm.

Lý giải quyết định lần đầu ngồi ghế đạo diễn, Trần Bảo Sơn cho biết anh muốn trực tiếp kể câu chuyện mình đã theo đuổi lâu nay, từ cách khai thác tâm lý nhân vật đến ngôn ngữ thể hiện trên màn ảnh.

Trần Bảo Sơn trở lại điện ảnh sau 10 năm, lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn với "Trên con đường mới". Ảnh: NSX

Kinh nghiệm nhiều năm làm diễn viên, từng cộng tác với các đạo diễn như Hàm Trần, Victor Vũ, Lưu Huỳnh, Lê Văn Kiệt, Nguyễn Phan Quang Bình và Nguyễn Hoàng Điệp, được anh xem là nền tảng khi chuyển sang vai trò mới.

Trong quá trình chuẩn bị, Trần Bảo Sơn phối hợp với ê-kíp biên kịch và họa sĩ storyboard để định hình cách triển khai từng phân cảnh, từ góc máy đến bối cảnh. Anh cũng dành khoảng 6 tháng tìm kiếm, tuyển chọn diễn viên, ưu tiên sự phù hợp với nhân vật thay vì mức độ nổi tiếng.

Ở khâu chỉ đạo diễn xuất, nam nghệ sĩ cho rằng trải nghiệm đứng trước máy quay giúp anh thấu hiểu những khó khăn của diễn viên, từ đó hỗ trợ họ khai thác khả năng và thể hiện nhân vật thuyết phục hơn.

NSƯT Hoàng Hải góp mặt trong phim "Trên con đường mới" do Trần Bảo Sơn đạo diễn. Ảnh: NSX

"Trên con đường mới" quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Hoàng Hải, Doãn Quốc Đam, Huỳnh Kiến An, Quang Sự, Juliet Bảo Ngọc, Lâm Bích Tuyền, Kore Hải Anh, Paris Bảo Nhi cùng một số gương mặt khác.

Những hình ảnh hậu trường đầu tiên hé lộ các bối cảnh và phân cảnh hành động của phim. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại điện ảnh của Trần Bảo Sơn sau một thập kỷ, đồng thời mở ra bước chuyển mới trong sự nghiệp khi anh lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn.

Phim dự kiến khởi chiếu tại rạp từ ngày 1/1/2027.