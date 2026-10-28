Vở kịch 'Ảo ảnh': Bi kịch từ những giằng xé giữa tình yêu và trách nhiệm

Chuyển thể từ hai truyện ngắn Những con sóng mặt trời và Hai người đàn ông của cố nhà thơ Trịnh Thanh Sơn, vở kịch Ảo ảnh do Lê Chí Trung viết kịch bản, NSƯT Trịnh Mai Nguyên làm đạo diễn, NSƯT Kiều Minh Hiếu làm chỉ đạo nghệ thuật.

Qua những mối tình dang dở và những cuộc hôn nhân nhiều tổn thương, "Ảo ảnh" đặt ra những suy ngẫm về tình yêu, trách nhiệm và cái giá của sự chần chừ trước những lựa chọn của cuộc đời

Tác phẩm dàn dựng, mở ra những lát cắt đời sống giàu tính nhân văn. Qua số phận các nhân vật, tác phẩm đặt ra những suy ngẫm về tình yêu, hôn nhân, trách nhiệm gia đình và những lựa chọn có thể làm thay đổi cuộc đời mỗi người.

Câu chuyện xoay quanh bi kịch của những mối tình dang dở, khi con người không đủ can đảm vượt qua định kiến truyền thống để sống thật với tình cảm của mình.

Nhân vật Mẫn (nghệ sĩ Quang Đạo vào vai) là chàng kỹ sư trẻ, đã lập gia đình ở quê nhưng người anh thực sự yêu là Hường (nghệ sĩ Việt Hoa vào vai) - cô công nhân xinh đẹp cùng tham gia đội văn nghệ của nhà máy.

Đứng trước tình yêu, Mẫn chần chừ, không dám bước qua những ràng buộc và lựa chọn sống theo sự sắp đặt. Quyết định ấy không chỉ khiến anh đánh mất hạnh phúc của chính mình, mà còn đẩy Hường vào một ngã rẽ khác của cuộc đời. Nghe theo lời khuyên của Mẫn, Hường kết hôn với Đạt (nghệ sĩ Tuấn Vũ) - một công nhân lái máy cầu tại nhà máy.

Thế nhưng, cuộc hôn nhân mà cô gửi gắm hy vọng lại trở thành chuỗi ngày đầy bất hạnh. Đạt sa vào rượu chè, thường xuyên ghen tuông, hành hạ vợ vì mối quan hệ giữa Hường và Mẫn.

Trong khi đó, Vân - người vợ ở quê của Mẫn là một cô giáo luôn sống trọn tình, trọn nghĩa với gia đình chồng, cũng phải chịu đựng những tổn thương từ cuộc hôn nhân thiếu vắng tình yêu.

"Ảo ảnh" khiến người xem day dứt trước những mối tình dang dở, những lựa chọn sai lầm và cái giá mà mỗi người phải trả khi không đủ can đảm sống thật với tình cảm của mình

Từ những lựa chọn tưởng như thuộc về riêng mỗi cá nhân, Ảo ảnh cho thấy hệ lụy có thể lan sang cuộc đời của nhiều người. Một quyết định xuất phát từ sự sợ hãi, do dự hay áp lực định kiến có thể khiến những người trong cuộc cùng rơi vào vòng xoáy của tổn thương.

Bi kịch của các nhân vật không đơn thuần nằm ở những mối tình không thành, mà còn ở việc họ không đủ dũng khí đối diện với sự thật, không thể đưa ra lựa chọn có trách nhiệm với bản thân và những người mình yêu thương.

Thông qua câu chuyện giàu kịch tính, vở diễn gửi gắm thông điệp về giá trị của hạnh phúc và sự can đảm trong tình yêu. Hạnh phúc sẽ mãi là ảo ảnh nếu con người chỉ biết chần chừ, né tránh và để định kiến quyết định thay mình. Tuy nhiên, sống thật với tình cảm cũng không đồng nghĩa với việc phủ nhận trách nhiệm. Mỗi lựa chọn đều cần được đặt trong sự trung thực, thấu hiểu và tôn trọng những người có liên quan.

Đó cũng là điều khiến câu chuyện trong Ảo ảnh vượt ra khỏi khuôn khổ một bi kịch tình yêu để chạm đến những vấn đề vẫn hiện hữu trong đời sống hôm nay.

Vở diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Việt Hoa, Thanh Huế, Quang Đạo, Thế Nguyên, Tuấn Vũ, Hồng Quang, Thu Hồng…

Với khả năng hóa thân vào những số phận nhiều giằng xé, các nghệ sĩ góp phần khắc họa những mâu thuẫn nội tâm, những lựa chọn khó khăn và nỗi day dứt của con người khi đứng trước tình yêu, gia đình và khát vọng cá nhân.

Đây cũng là tác phẩm mới được Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng lại trong năm 2026, để tham gia Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Tại Liên hoan, nghệ sĩ Việt Hoa (vai Hường) giành Huy chương Vàng; nghệ sĩ Quang Đạo (vai Mẫn) và nghệ sĩ Tuấn Vũ (vai Đạt) giành Huy chương Bạc.

Vở “Ảo ảnh” mang về cho Nhà hát Kịch Việt Nam 3 Huy chương cá nhân tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026

Giá trị của Ảo ảnh vượt ra ngoài câu chuyện tình yêu dang dở, còn nằm ở những câu hỏi day dứt sau khi màn nhung khép lại: Làm thế nào để gìn giữ hạnh phúc trước những ràng buộc vô hình? Đâu là ranh giới giữa trách nhiệm với gia đình và quyền được sống với tình cảm chân thật?

Có lẽ, điều đọng lại trong lòng khán giả chẳng phải những câu trả lời có sẵn, mà chính là những trăn trở về lựa chọn của mỗi người trên hành trình tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc.