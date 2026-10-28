Concert Mắt Nhắm Mắt Mở: Lộ sân khấu khủng, khán giả mong HIEUTHUHAI tiếp tục làm điều này

Trung tâm Triển Lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội vừa công bố những hình ảnh đầu tiên của sân khấu cho concert Mắt Nhắm Mắt Mở D-3 của HIEUTHUHAI. Khác với hai đêm diễn tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP. HCM, concert tại Hà Nội sẽ diễn ra ngoài trời, cụ thể là khu vực sân Bắc của VEC.

Những hình ảnh đầu tiên cho thấy khu vực khán đài được mở rộng rất nhiều. - Nguồn: VEC

Tuy chưa công bố số lượng vé cụ thể, đã có nhiều đồn đoán cho rằng số lượng khán giả của D-3 sẽ lớn hơn 2 đêm diễn trước đó. Cách bài trí sân khấu cũng giúp toàn bộ khán giả tiện theo dõi HIEUTHUHAI cả trên sân khấu và màn hình LED kích cỡ khủng. Cũng trong đêm diễn này, ban tổ chức cũng đã bỏ hạng vé Nhà Kho với tầm nhìn hạn chế, đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn cho các SUNDAYs.

Trước đó, những cư dân xung quanh đã chú ý đến khu vực concert đang được thi công, khán giả cũng có cái nhìn toàn cảnh từ đó. - Nguồn: Tiktok vietnam 407

Đặc biệt, hạng vé Gác Mái - Eye 2 Eye mà HIEUTHUHAI công bố trong seatmap vẫn chưa được ban tổ chức tiết lộ cụ thể. Nhiều khán giả dự đoán rằng hạng ghế này cũng sẽ nằm trong khu vực Gác Mái nhưng sẽ có “phúc lợi” đặc biệt là được tương tác trực tiếp với quán quân Anh trai “Say Hi” 2024.

Trong 2 đêm diễn trong nhà tại TP. HCM, HIEUTHUHAI rất chịu khó “chiều fan”. Nam rapper đã lên đầy đủ từng khu vực khán đài, từ các hạng vé đứng đến cả hạng ghế ngồi để giao lưu và trình diễn trước từng khán giả. Đây cũng là điều mà các SUNDAYs tham gia concert tại Thủ đô mong muốn HIEUTHUHAI sẽ tiếp tục duy trì khi mang Mắt Nhắm Mắt Mở đến nơi đây.