Hà Anh Tuấn để khán giả làm 'đạo diễn' fan meeting, bao nhiêu ca khúc sẽ xuất hiện?

Sáng 28/10, Hà Anh Tuấn khiến người hâm mộ rần rần khi chính thức công bố poster chỉn chu về cuộc gặp gỡ Circus Of Friends mà anh nhiều lần "úp mở" trước đó.

Circus Of Friends lựa chọn Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ làm nơi diễn ra Friends Meeting - một exclusive concert (buổi hòa nhạc độc quyền) với quy mô giới hạn khoảng 2.000 chỗ ngồi. Đây cũng là sự kiện âm nhạc đầu tiên được tổ chức tại công trình văn hóa mới này của TP.HCM, mở ra một không gian mới cho cuộc hội ngộ giữa Hà Anh Tuấn và những người bạn đã đồng hành cùng anh suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Với quy mô giới hạn, đặt trải nghiệm của khán giả lên hàng đầu, Circus Of Friends không đơn thuần là fan meeting mà còn là nơi các Friends sẽ hóa thân thành "đạo diễn", tham gia lựa chọn những ca khúc mong muốn xuất hiện trong đêm nhạc.

Những ngày qua, hoạt động bình chọn bài hát fan yêu thích và manifest xuất hiện trên sân khấu diễn ra sôi nổi trên fanpage We Love Hà Anh Tuấn. Người hâm mộ khởi động dự án với ý nghĩa: "Mỗi bài hát mang những dấu ấn cảm xúc và kỷ niệm thật riêng với anh. Hãy dành ít phút lướt qua và gửi 1 đóa hoa đến những bài hát có nhiều kết nối với bạn nhất nhé! Biết đâu bài hát ấy sẽ được vang lên vào 1 dịp đặc biệt như dịp 20 năm này!".

Tính đến thời điểm hiện tại, trang web bình chọn đã ghi nhận lượt "tặng hoa hồng" dành cho hơn 100 bài hát. Trong đó, ca khúc Ru Em Từng Ngón Xuân Hồng đang tạm dẫn đầu BXH, sau đó là Em, Hoa Hồng, Vẹn Nguyên, Xuân Thì,...

Fan thi nhau lựa chọn những ca khúc mong muốn được cất lên tại fan meeting kỷ niệm 20 năm hoạt động nghệ thuật của Hà Anh Tuấn.

Đón nhận tình cảm và kịch bản độc đáo của fan dành cho đêm nhạc, Hà Anh Tuấn thích thú chia sẻ trên trang cá nhân: "Số là quý vị đếm. Cớ là quý vị nghĩ ra. Nên có khi hát quý vị cũng chuẩn bị tâm thế mà làm luôn đi". Trước lời thách thức của anh, nhiều khán giả hào hứng để lại bình luận: "Thế hôm đấy mình mở karaoke nhé anh!", "Ca sĩ hơi dỗi nhẹ nên ca sĩ đang tập đi dây (hoặc DJ). Còn quý vị thì lúc nào cũng sẵn sàng hát mà ca sĩ ơi",...

Phản ứng "thua hẳn" của Hà Anh Tuấn khiến fan vội "thả haha".