Hơn 9 tiếng đồng hồ đấu trí, hai đối tượng bỏ vũ khí, xin đầu thú

Hai đối tượng mang hung khí cố thủ trên mái nhà

Sáng 26/10/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng trao đổi, đề nghị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp xác minh, truy tìm Nguyễn Đình Cường (SN 1993), trú tại thôn Lão Phú, xã Kiến Hải, TP Hải Phòng và Bùi Văn Quyền (SN 1994), trú tại thôn Lão Phong, xã Kiến Hải. Đây là hai bị can trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng thụ lý.

Nguyễn Đình Cường và Bùi Văn Quyền tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời chủ động phối hợp với Công an xã Hà Long và lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng tổ chức xác minh, truy tìm các đối tượng.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định Cường và Quyền đang lẩn trốn tại căn nhà của bà Đoàn Thị Lan (SN 1979), ở thôn Gia Miêu, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa. Căn nhà này được Lang Thị My (SN 2004), trú tại thôn Thuận Hòa, xã Thạch Lập, tỉnh Thanh Hóa thuê để ở từ giữa tháng 10/2026. My có quen biết với Cường và Quyền từ trước và đã đăng ký cư trú theo quy định.

Các đối tượng cầm kiếm cố thủ trên mái nhà nhiều tiếng đồng hồ.

Khoảng 12h15 ngày 26/10, khi lực lượng Công an đến căn nhà My thuê để triệu tập những người liên quan làm việc, Cường và Quyền đang lẩn trốn trên tầng 2 phát hiện tổ công tác nên trèo lên mái tầng thượng nhằm tránh bị bắt giữ.

Phát hiện hành tung của hai đối tượng, tổ công tác lập tức truy đuổi, yêu cầu Cường và Quyền xuống làm việc. Tuy nhiên, hai đối tượng không chấp hành mà sử dụng bình xịt hơi cay, kiếm mang theo người cùng các mảnh kính, gạch vụn ném về phía lực lượng Công an để chống trả, sau đó cố thủ trên mái nhà.

Trước diễn biến phức tạp, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn của lực lượng làm nhiệm vụ và người dân, tổ công tác khẩn trương báo cáo, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh huy động lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Công an xã Hà Long cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở triển khai phương án bao vây, kiểm soát khu vực.

Kiên trì vận động, bảo đảm an toàn cho người dân

Quá trình vây bắt gặp nhiều khó khăn do đặc điểm địa hình và vị trí cố thủ của các đối tượng. Căn nhà cao 3 tầng nằm giữa cánh đồng, xung quanh không có nhà ở hay công trình xây dựng khác. Lối tiếp cận duy nhất lên khu vực mái nhà là cầu thang dẫn đến cửa tum, có không gian chật hẹp, chỉ đủ một người chui qua. Đặc điểm này khiến việc tiếp cận, khống chế các đối tượng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Đáng chú ý, vụ việc thu hút đông người dân địa phương đến theo dõi, trong khi Cường và Quyền mang theo hung khí, liên tục có hành vi chống trả, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng chức năng là phải nhanh chóng giải quyết tình huống, đồng thời bảo đảm an toàn cho nhân dân và những người tham gia làm nhiệm vụ.

Sau hơn 9 giờ căng thẳng, hai đối tượng đã hạ vũ khí, xin đầu thú.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và sự chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường của Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, các lực lượng đã hiệp đồng triển khai phương án xử lý phù hợp với diễn biến thực tế.

Thay vì nóng vội tiếp cận, khống chế trong điều kiện địa hình bất lợi, lực lượng chức năng kiên trì vận động, thuyết phục hai đối tượng từ bỏ hung khí, chấp hành yêu cầu của cơ quan Công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Các phương án được triển khai theo nguyên tắc đặt an toàn của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ và chính các đối tượng lên hàng đầu.

Trong quá trình vận động, Cường và Quyền có biểu hiện tâm lý hoang mang, bất thường. Nhiều thời điểm, các đối tượng la hét, có biểu hiện tiêu cực, thậm chí đe dọa tự sát. Diễn biến này khiến tình hình thêm căng thẳng, đòi hỏi lực lượng chức năng phải kiên trì nắm bắt tâm lý, lựa chọn cách thức tiếp cận phù hợp, tránh để xảy ra những tình huống nguy hiểm ngoài dự kiến.

Suốt nhiều giờ đồng hồ, các lực lượng Công an vừa duy trì kiểm soát hiện trường, bảo đảm an ninh, trật tự, vừa tập trung vận động, thuyết phục các đối tượng. Sự kiên trì, mưu trí trong xử lý tình huống cùng sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh đã từng bước tác động đến tâm lý của Cường và Quyền, tạo điều kiện để giải quyết vụ việc bằng biện pháp vận động, thuyết phục.

Đến khoảng hơn 21h cùng ngày, sau hơn 9 giờ căng thẳng, hai đối tượng đã hạ vũ khí, xin đầu thú. Lực lượng chức năng nhanh chóng kiểm soát tình hình, đưa các đối tượng ra khỏi vị trí cố thủ, kết thúc cuộc vây bắt an toàn.

Làm rõ hành vi liên quan đến ma túy

Bước đầu điều tra, Cường và Quyền khai nhận đã mua ma túy từ TP Hải Phòng, sau đó đến khoảng 20h ngày 25/10/2026 thì đến nhà trọ của My tại Thanh Hóa. Đến sáng 26/10, ba người đã cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình giải quyết vụ việc, cơ quan Công an đã phát hiện, thu giữ các vật chứng có liên quan, phục vụ công tác điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Công an chốt chặn xung quanh ngôi nhà có 2 đối tượng đang cố thủ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ bước đầu, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu liên quan đến các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của từng người có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Việc giải quyết thành công tình huống hai đối tượng mang hung khí cố thủ, chống trả lực lượng chức năng sau hơn 9 giờ vận động, thuyết phục cho thấy sự chủ động trong phối hợp giữa các đơn vị Công an hai địa phương, đồng thời thể hiện yêu cầu đặt an toàn của nhân dân lên hàng đầu trong quá trình đấu tranh, xử lý các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.