Tiểu Thành Lương Phương: Diễn xuất Tiêu Chiến được khen, nhiệt tăng đều nhưng có bền?

Tiểu Thành Lương Phương không mất nhiều thời gian để ghi dấu ấn trên các bảng thống kê lượt xem và độ phổ biến. Hai tập đầu tiên chiếu đài đạt rating trung bình 1,7%, thị phần người xem cao nhất đạt 13,77%. Rating những ngày gần đây có xu hướng giảm nhẹ nhưng không đáng kể.

Tiểu Thành Lương Phương lập kỷ lục nhiệt độ mở màn cao nhất trong năm 2026 của iQIYI, hiện đã vượt mốc 9.500 điểm nhiệt (tính đến ngày 26/10).

Trong phim, Tiêu Chiến đảm nhận vai Lưu Tranh Lượng, một bác sĩ ngoại khoa tài năng phải trở về quê nhà sau biến cố nghề nghiệp. Anh phải thích nghi với cơ sở y tế địa phương có điều kiện vật chất thấp hơn so với bệnh viện lớn, làm quen với đồng nghiệp mới. Hành trình này vừa mở ra nhiều tình huống hài hước, vừa đặt ra câu hỏi về cách một người đối diện với thất bại và tìm lại ý nghĩa nghề nghiệp.

Một trong những điểm được khán giả nhắc đến nhiều nhất là cách Tiêu Chiến thể hiện vẻ ngoài có phần lạnh lùng, khó gần của nhân vật, đồng thời để lộ những khoảnh khắc vụng về và tổn thương. Đặc biệt, những màn tung hứng giữa Lưu Tranh Lượng và các nhân vật trong bệnh viện được nhận xét là tạo ra nét duyên tự nhiên, giúp nhân vật gần gũi hơn thay vì hình tượng bác sĩ hoàn hảo.

Cảnh Lưu Tranh Lượng đỡ đẻ khẩn cấp từng leo lên đầu bảng Hot Search mục Giải trí của Weibo. Tiêu Chiến được khen hết lời nhờ màn hóa thân tròn trịa sự dứt khoát của anh với tư cách bác sĩ, nhưng vẫn có chút lúng túng khi đón em bé do không có chuyên môn khoa nhi hay sản khoa.

Phản ứng của Cnet trên Weibo với nhân vật Lưu Tranh Lượng do Tiêu Chiến thủ vai.

Tuy nhiên, phản hồi từ khán giả không hoàn toàn đồng nhất. Một bộ phận khán giả cho rằng diễn xuất của Tiêu Chiến chưa thực sự nổi bật khi đứng cạnh những diễn viên giàu kinh nghiệm như Nghê Đại Hồng hay Trương Quốc Cường. Họ muốn anh khắc họa chân thực hơn chiều sâu tâm lý của một bác sĩ tài hoa "ngã ngựa".

Khi câu chuyện tiếp tục phát triển, cách nhân vật Lưu Tranh Lượng vượt qua tổn thương và thay đổi trong quan hệ với bệnh nhân, đồng nghiệp sẽ là yếu tố quan trọng để khán giả đánh giá trọn vẹn hơn màn thể hiện của Tiêu Chiến.

Với một bộ phim đề tài y khoa, tính thuyết phục của các chi tiết chuyên môn là yếu tố khó có thể bỏ qua. Tiểu Thành Lương Phương có sự tham gia của bác sĩ Lộ Trường Vũ, chuyên gia ngoại thần kinh tại Bệnh viện Quốc tế Đại học Bắc Kinh, trong vai trò cố vấn y khoa.

Lộ Trường Vũ đánh giá Tiêu Chiến là người “thông minh, tỉ mỉ, khéo tay và lương thiện” - những phẩm chất mà ông cho rằng có ý nghĩa đối với một bác sĩ. Đánh giá của ông tập trung vào quá trình học hỏi và thực hành của diễn viên khi chuẩn bị cho vai diễn, thay vì chỉ nhìn nhận từ kết quả trên màn ảnh.

Video Bác sĩ Lộ Trường Vũ nhận xét Tiêu Chiến. - Nguồn: Sina

Dù vậy, một số diễn biến trong các tập đầu đã gây tranh luận về tính hợp lý của việc bác sĩ ngoại thần kinh thực hiện phẫu thuật thuộc chuyên khoa khác, trong đó có tiết niệu, gây thiếu tính thuyết phục nếu không được giải thích bằng hoàn cảnh và quy trình chuyên môn phù hợp.

Trong khi đó, một số khán giả nhìn nhận tác phẩm theo hướng phim hài chữa lành, nơi yếu tố chính kịch là chất xúc tác giúp đẩy thêm kịch tính cho cốt truyện. Đây là điểm mà Tiểu Thành Lương Phương cần cân bằng: Bộ phim có thể lựa chọn cách kể nhẹ nhàng, hài hước, nhưng những chi tiết gắn với y khoa và tính mạng con người vẫn cần đủ thuyết phục để không làm giảm niềm tin của người xem.

Những thành tích ban đầu là tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ để khẳng định tác phẩm sẽ duy trì đà tăng trưởng đến cuối chặng phát sóng. Các chỉ số trực tuyến có thể chịu ảnh hưởng bởi lịch cập nhật tập mới, lượng người hâm mộ theo dõi và mức độ thảo luận trên mạng xã hội. Trong khi đó, khả năng giữ chân khán giả lâu dài còn phụ thuộc vào chất lượng kịch bản, sức hấp dẫn của từng tuyến nhân vật.

Thành công cuối cùng không chỉ nằm ở việc Tiểu Thành Lương Phương chạm đến mốc nhiệt độ nào, mà còn ở câu hỏi: Liệu người xem có muốn tiếp tục đồng hành cùng những con người trong thị trấn nhỏ ấy sau khi hiệu ứng mở màn dần lắng xuống hay không?