Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy khoe vẻ đẹp 'nàng thơ', hé lộ mối quan hệ rắc rối trong dự án mới

Bộ poster nhân vật hòa vào tone màu xanh lam tổng thể của phim, đồng thời đan xen các mảng sáng - tối gắn liền những góc khuất riêng tư của từng vai diễn.

Đảm nhận vai nam chính Trâu, Nguyễn Hùng hiện diện với vẻ ngoài chất phác, rắn rỏi và nụ cười tươi sáng. So với các phim trước, nam ca sĩ - nhạc sĩ thể hiện sự trưởng thành nhiều hơn ở Bò sữa bay, có nhiều cơ hội đào sâu những mâu thuẫn nội tâm của nhân vật.

Nhân vật Trâu có chiều sâu tâm lý nhất trong các vai diễn mà Nguyễn Hùng từng đảm nhận.

Thoát khỏi hình ảnh nàng thơ dịu dàng với mái tóc dài thướt tha, Ngọc Xuân khác lạ với kiểu tóc tém, cặp kính cận, mang đến chân dung cô gái học thức, cấp tiến và mạnh mẽ. Là con gái của giám đốc nông trường, San từng tu nghiệp ở Cu Ba, nay trở về dành nhiều tâm huyết cho việc nghiên cứu công thức sữa chữa lành và trẻ hóa.

Ngọc Xuân vướng phải mối tình tay ba với Nguyễn Hùng và Võ Điền Gia Huy trong phim.

Nối tiếp loạt phim ăn khách trên cả màn ảnh lớn và nhỏ, Võ Điền Gia Huy hứa hẹn có thêm nhân vật khiến fan phát cuồng ở Bò sữa bay. "Nam thần phim Việt" lộ diện với 'visual' lạnh lùng, lịch lãm chuẩn khí chất tổng tài, soái ca. Nhân vật Quân do anh thể hiện là đại ca giang hồ nức tiếng một vùng, ai cũng khiếp sợ. Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài bá khí như vậy là một trái tim chung tình hiếm có.

Vai Quân là thử nghiệm mới mẻ của Võ Điền Gia Huy.

Văn do Lãnh Thanh thể hiện, xuất hiện với bóng đen bao phủ, ám chỉ mặt tối, âm mưu và thủ đoạn, dự báo tuyến vai gieo rắc nhiều sóng gió cho các nhân vật chính. Văn là phó giám đốc, phụ trách quản lý công nhân ở nông trường bò sữa. Khi biết sữa công thức có thể mang giá trị cao, giúp công nhân thay đổi số phận, anh xúi giục Trâu đi đánh cắp công thức sữa với mưu đồ riêng.

Lãnh Thanh mang đến vai diễn thú vị trên màn ảnh rộng.

Đối lập với vẻ ngoài năng động và cá tính của Ngọc Xuân, Tiểu Vy gây thương nhớ bằng vẻ đẹp đằm thắm đúng chuẩn mực nữ tính thập niên 1990. Nhưng phía sau nhan sắc dịu dàng ấy đôi khi là những cơn ghen tuông dữ dội cũng đầy tính nữ. Hoa hậu Việt Nam 2018 vào vai Mai, cô gái làm việc tại Ban Đời sống trong nông trường, dành tình yêu thầm lặng cho Trâu. Từ khi Trâu chuyển vào phòng nghiên cứu và nảy sinh tình cảm với San, Mai nhiều lần phải thể hiện “chủ quyền” để giành lại trái tim crush.

Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như NSND Trung Anh, Tú Oanh, Oanh Kiều, Huy Tít, Hải Vy, Đức Anh, Gia Long... Bò sữa bay là tác phẩm chào sân điện ảnh chính thức của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, sau thành công với các dự án phim ngắn Tàn sữa, Đàn cá gỗ, cùng nhiều giải thưởng uy tín trong nước, quốc tế. Khai thác đề tài độc - lạ so với thị trường phim Việt hiện nay, cùng sự chỉ đạo của NSX Nguyễn Hữu Tường Vi, người đứng sau thành công của Mai, Nhà bà Nữ…, Bò sữa bay được kỳ vọng tạo ra "làn gió mới" cho phòng vé. Phim ra rạp từ 6/11/2026.