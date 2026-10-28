Harry Potter bản truyền hình giới thiệu một nhân vật không có trong bản điện ảnh

Ba diễn viên mới được bổ sung vào Harry Potter bản truyền hình lần lượt là Jasper Talbot - vai James Potter, Hannah Chinn - vai Lily Potter, và Harry Gilby - vai Charlie Weasley. Cả ba nhân vật này đều xuất hiện trong mùa đầu tiên của loạt phim mang tên Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy.

Jasper Talbot vai James Potter.

James và Lily Potter là bố mẹ của Harry Potter, những người đã qua đời khi còn rất trẻ, để lại cậu bé phù thủy mồ côi khi chỉ mới hơn 1 tuổi. Cuộc đối đầu định mệnh của họ với Chúa tể Hắc ám Voldemort ở Thung lũng Godric có thể nói chính là khởi nguồn cho các sự kiện diễn ra trong bộ truyện.

Trong các phần phim điện ảnh, James và Lily Potter xuất hiện thông qua những đoạn hồi tưởng, các bức ảnh và các hình ảnh hiện lên nhờ phép thuật nhưng không nhiều lắm. Các fan Harry Potter hy vọng với thời lượng thoải mái hơn của bản truyền hình, thời đi học của James và Lily, cũng như cách tình yêu và gia đình nhỏ của họ bắt đầu sẽ được kể đầy đủ hơn trong phim.

Hannah Chinn vai Lily Potter.

Một trong những điểm đáng khen nhất của lần chọn diễn viên này là HBO đã “trẻ hóa” James và Lily Potter so với bản điện ảnh. Thực tế, trong nguyên tác, James và Lily qua đời khi còn rất trẻ - chỉ mới 21 tuổi. Việc chọn diễn viên vào vai bố mẹ Harry Potter sớm như thế này cho thấy HBO sẽ dành nhiều thời lượng cho họ hơn hẳn, như vậy nhiều đoạn hồi tưởng được viết trong sách cũng sẽ được đưa lên màn ảnh hơn.

James và Lily Potter trong bản điện ảnh bị nhận xét là quá "dừ" so với độ tuổi 21 của họ lúc qua đời theo như nguyên tác.

Các bình luận viết: “Cuối cùng James và Lily cũng được về đúng độ tuổi của họ”, “Lily có thời lượng lên hình xứng đáng thay vì chỉ xuất hiện hai phút trong gương là điều khiến tôi hào hứng nhất ở loạt phim này”, “Anh diễn viên đóng vai James có vẻ dễ mến nhưng cũng có một chút tinh quái nhỉ, nếu tôi là Sirius tôi cũng muốn làm bạn với anh ta”, “Thật tò mò không biết trong phiên bản này, chúng ta sẽ được thấy James và Lily nhiều đến mức nào”...

Harry Gilby vai Charlie Weasley.

Đặc biệt, trong lần giới thiệu diễn viên mới này, Harry Potter bản truyền hình đã mang đến một nhân vật “có tiếng” trong sách nhưng không "có miếng" trên phim. Nhân vật này chưa từng xuất hiện trong loạt phim điện ảnh. Đó là Charlie Weasley - người con thứ hai của nhà Weasley, một trong những người anh trai của Ron.

Khi còn học ở Hogwarts, Charlie Weasley là một trong những Tầm Thủ xuất sắc nhất đội Quidditch (môn thể thao của giới phù thủy) nhà Gryffindor, đến mức nếu muốn, anh chàng có thể vào luôn đội tuyển quốc gia. Nhưng anh đã lắc đầu trước sự nghiệp thể thao, thay vào đó theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu rồng sau khi tốt nghiệp trường phù thủy.

Charlie được cho là đã xuất hiện trong bức ảnh chụp cả nhà Weasley đi du lịch ở Ai Cập, còn trong phim không có một cảnh nào.

Trong bản phim điện ảnh, Charlie Weasley là một trong những nhân vật bị cắt bỏ, không xuất hiện trong bất cứ khung hình nào. Đây là một trong những điểm gây tiếc nuối nhất với fan của Harry Potter, đặc biệt với những ai yêu mến gia đình tóc đỏ Weasley. Với sự bổ sung Charlie Weasley vào “đội hình”, có thể thấy loạt phim phép thuật của HBO đang có cách tiếp cận khác biệt so với các bản điện ảnh.

Một phân cảnh của gia đình Weasley trong bản phim truyền hình sắp chiếu.

Các bình luận viết: “Tôi phải lấy tay dụi mắt, thoạt nhìn tôi cứ ngỡ đó là Walker Scobell đóng Percy Jackson”, “Thú vị ghê, họ đã cất công chọn tới 5 diễn viên có tóc đỏ cho các anh chị em còn lại trong nhà Weasley, rồi đến lượt Charlie thì họ kiểu "Thôi kệ đi, dù sao tóc cũng nhuộm được mà" haha”, “Đối với tôi Charlie luôn là người tuyệt vời nhất trong gia đình Weasley, đến Romania và làm công việc liên quan đến rồng cơ mà, rồng đấy!”, “Charlie và rồng, nghĩ đến thôi đã thấy ngầu rồi”...

Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy sẽ lên sóng tập đầu tiên vào đúng dịp Giáng sinh 25/12/2026.