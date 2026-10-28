'Giọng ca triệu view' Văn Mai Hương làm tăng thêm 'sức nóng' cho Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Từ bệ phóng Á quân Vietnam Idol 2010 khi mới 16 tuổi, Văn Mai Hương đã chứng minh bản thân không phải là một "hiện tượng nhất thời". Trải qua hơn một thập kỷ cống hiến, cô hiện là một trong những giọng ca thực lực hàng đầu của V-pop.

Giọng ca này ghi dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng bởi tư duy âm nhạc văn minh và giọng hát đầy kỹ thuật nhưng không thiếu sự trải nghiệm. Khi vừa bước vào nghề, Văn Mai Hương chinh phục khán giả bằng năng lượng trẻ trung, tràn đầy sức sống qua các "bản hit quốc dân" như Nếu như anh đến, Ngày chung đôi.

Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự định hình vị thế "vocalist" thực thụ của cô phải kể đến sự kết hợp ăn ý với nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Hàng loạt "bản hit" chục triệu view ra đời như Cầu hôn, Nghe nói anh sắp kết hôn, Hương và đặc biệt là Mưa tháng Sáu hay Đại minh tinh đã "càn quét" các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín. Âm nhạc của cô lúc này không còn là sự nổi loạn tuổi trẻ, mà là tiếng lòng thấu cảm, đầy hoài niệm của một người phụ nữ trưởng thành sau những giông bão.

Không chỉ thành công ở mảng nhạc số, Văn Mai Hương còn là cái tên bảo chứng cho các đêm nhạc live chất lượng cao. Khả năng hát live "như nuốt đĩa", xử lý nốt cao mượt mà và khả năng kết nối cảm xúc xuất sắc giúp cô luôn là sự lựa chọn ưu tiên tại các sân khấu lớn, từ các đêm đại nhạc hội cho đến các chương trình nhan sắc quốc gia danh giá.

Do đó, sự góp mặt của Văn Mai Hương tại đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 hứa hẹn sẽ không chỉ mãn nhãn về trình diễn, mà còn mãn tai bởi khả năng hát live đỉnh của cô. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ chắc chắn sẽ 'thổi bùng sức nóng' cho đêm hội nhan sắc được mong chờ nhất trong năm.

Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20h00, ngày 7/11/2026, tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng. Trong Top 25 thí sinh, ai sẽ trở thành cô gái kế nhiệm Hoa hậu Hà Trúc Linh?