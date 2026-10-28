Tuấn Trần 'tác động vật lí' Lương Thế Thành, xuất hiện 'điều kỳ diệu ở phòng D9'

Trước thềm đưa tác phẩm điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc ra rạp - dự kiến vào ngày 20/11, nhà sản xuất vừa lần lượt tung ra poster và trailer chính thức, hé lộ nhiều tình huống được xây dựng đan xen giữa hài hước và gay cấn. Theo đó, 2 poster mang đến hai tuyến truyện khác nhau: Một bên là những phạm nhân "tuy rằng khác án nhưng chung một buồng" nở nụ cười tươi, một bên là hình ảnh nụ cười hiền hòa của gia đình người thân phạm nhân.

Trái ngược với phần tươi sáng trên poster, hơn hai phút của trailer truyền tải nhiều góc nhìn từ bi kịch đến hài kịch xoay quanh cuộc sống của các nhân vật. Nội dung gợi mở về vụ án cũng như bản án dành cho thầy giáo Phúc (do Tuấn Trần thủ vai): Một năm tám tháng vì tội giết người khi bị kích động. Từ đây, thầy Phúc phải đối diện với "giáo án" và bài giảng ngoài chương trình, bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới trong không gian nhà lao.

Có thể thấy, thầy giáo Phúc là một vai diễn "nặng đô" về tâm lý lẫn hình thể, đòi hỏi Tuấn Trần phải lột tả được sự tốt bụng, chân thành pha trộn nỗi tức giận dẫn đến hành động bạo lực. Người xem choáng ngợp với hình ảnh một thanh niên phút trước nhẫn nhịn khi gặp cảnh "ma cũ bắt nạt ma mới" thì ngay sau đó lại "thét ra lửa", thẳng tay "tác động vật lí" Long Đầu Bò (do Lương Thế Thành thủ vai).

Với giao diện đầy sẹo và "mực", Long Đầu Bò trở thành người khó ưa trong cả trại giam và luôn trong trạng thái đối đầu, đụng ai cũng "chan", trong đó có thầy giáo Phúc. Trên trang cá nhân, diễn viên Tiến Luật (vai anh Chính) gợi thêm sự tò mò với phần tóm tắt: "Ở cái chốn trại giam này, cái gì tui cùng anh em D9 cũng thấy qua rồi, trừ việc... một thầy giáo mẫu mực đứng trên bục giảng như Võ Hồng Phúc lại vào đây! Cuộc sống nơi trại giam vốn chưa bao giờ là đơn giản. Những tưởng với sự xuất hiện của thành viên mới, cả buồng sẽ cải tạo tốt và dần hòa nhập thì cả đám sẽ cùng nhau yên ổn chờ ngày trở về nhà. Thế nhưng, sự xuất hiện của tù nhân khét tiếng Long Đầu Bò khiến tình hình lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết! Liệu cả đám anh em D9 tụi này sẽ phải đối mặt với chuỗi ngày sóng gió này như thế nào?".

Cuộc bàn luận về diễn biến của phim cũng được các diễn viên và khán giả thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Đáp lại hoài nghi của fan rằng "Em không tin trailer đâu. Em nghĩ anh là người tốt", Lương Thế Thành đã thích thú chia sẻ: "Chỉ có mình em là hiểu được câu chuyện và đồng cảm với Long Đầu Bò, anh cảm động lắm". Trong khi đó, diễn viên Trần Ngọc Vàng lại theo phe số đông khán giả, khó hiểu khi "anh Long" lại có những hành động gây náo loạn trại giam và nhận được phản hồi vì đạo diễn... thích.

Mặt khác, phía sau song sắt vẫn có "điều kỳ diệu ở buồng giam số 9". Trải qua thời gian sống chung, các anh em bắt đầu chung sống hòa thuận, cùng tạo tiếng cười cho nhau bằng những hành động như gửi lời chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 dành cho thầy Phúc.

Những thước phim đầu tiên cũng gửi gắm yếu tố tình cảm gia đình, khiến người xem trăn trở về cuộc sống của gia đình thầy giáo Phúc sau khi anh vướng vòng lao lý. Câu chuyện người anh trai kiên cường, giấu bi kịch của bản thân không cho em gái biết gây xúc động với người xem.