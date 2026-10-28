Lâm Đồng: Tàu cá bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

Sáng 28-10, Đồn Biên phòng Thanh Hải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng khống chế tàu cá bị cháy tại khu vực cửa cảng Phú Hải.

VIDEO: Tàu cá bốc cháy ngùn ngụt trong đêm. Nguồn: NDCC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 10 ngày 27-10, tàu cá BTh 89330TS, công suất 40CV, dài 10m, do ông H.T.T. làm thuyền trưởng, bất ngờ bốc cháy khi vừa xuất bến.

Ngọn lửa bao trùm tàu cá

Phát hiện ngọn lửa bùng phát, cả 2 thuyền viên trên tàu lập tức nhảy xuống biển, sau đó được người dân hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.

Tuy nhiên, đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm phần lớn thân tàu, khiến con tàu sáng rực giữa vùng nước trong đêm.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp Hải đội 2 huy động 2 xuồng, 1 ca nô cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng chức năng lai dắt tàu cá vào khu vực trước Trạm Kiểm soát Biên phòng Phú Hải để tiếp tục xử lý.

Lực lượng chức năng khống chế vụ cháy

Vụ cháy khiến nhiều bộ phận trên tàu bị thiêu rụi, phần khung tàu cháy đen. Nguyên nhân ban đầu được xác định là tàu bị kẹt dây ga, dẫn đến chập điện gây cháy.