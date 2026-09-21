LLVT bám địa bàn, giúp dân trong mưa lũ

Từ giữa dòng nước xiết đến những cánh đồng ngập trắng, ở đâu người dân cần, ở đó có bộ đội, công an, dân quân sát cánh, góp sức giúp dân vượt nguy khó.

Dân quân hỗ trợ người dân đưa vật nuôi đến nơi an toàn.

Vận chuyển nhu yếu phẩm vào khu vực bị cô lập, kịp thời hỗ trợ người dân.

Giúp dân thu hoạch lúa, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Xuyên đêm khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn tuyến đê.