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LLVT bám địa bàn, giúp dân trong mưa lũ

Những ngày mưa lũ vừa qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Thanh Hóa cùng các lực lượng trên địa bàn không quản hiểm nguy, bám sát những nơi ngập sâu, xung yếu để cứu người, bảo vệ tài sản, vận chuyển nhu yếu phẩm và giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Báo Quân Đội Nhân Dân
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Từ giữa dòng nước xiết đến những cánh đồng ngập trắng, ở đâu người dân cần, ở đó có bộ đội, công an, dân quân sát cánh, góp sức giúp dân vượt nguy khó.

 Dân quân hỗ trợ người dân đưa vật nuôi đến nơi an toàn.

 Dân quân hỗ trợ người dân đưa vật nuôi đến nơi an toàn.

Vận chuyển nhu yếu phẩm vào khu vực bị cô lập, kịp thời hỗ trợ người dân. 

Vận chuyển nhu yếu phẩm vào khu vực bị cô lập, kịp thời hỗ trợ người dân. 

Giúp dân thu hoạch lúa, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra. 

Giúp dân thu hoạch lúa, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra. 

 Xuyên đêm khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn tuyến đê.

 Xuyên đêm khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn tuyến đê.

KHÁNH TRÌNH và CTV (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/llvt-bam-dia-ban-giup-dan-trong-mua-lu-1057700