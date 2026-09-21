LLVT bám địa bàn, giúp dân trong mưa lũ
Những ngày mưa lũ vừa qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Thanh Hóa cùng các lực lượng trên địa bàn không quản hiểm nguy, bám sát những nơi ngập sâu, xung yếu để cứu người, bảo vệ tài sản, vận chuyển nhu yếu phẩm và giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Từ giữa dòng nước xiết đến những cánh đồng ngập trắng, ở đâu người dân cần, ở đó có bộ đội, công an, dân quân sát cánh, góp sức giúp dân vượt nguy khó.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/llvt-bam-dia-ban-giup-dan-trong-mua-lu-1057700