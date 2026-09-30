Để bảo vệ “vùng lãnh thổ đặc biệt”

“Vùng tối” tư tưởng lệch lạc - gạch nối “chuyển hóa” thanh niên (Bài cuối):

Đoàn viên thanh niên xã Thọ Xuân hỗ trợ người dân cài đặt các ứng dụng trên nền tảng số. Ảnh: Lê Phượng

“Lằn ranh” để không lệch hướng

Trước những hệ lụy từ “thế giới ảo” đã và đang tác động sâu sắc vào đời sống xã hội thực, bản thân mỗi đoàn viên thanh niên phải tự đề cao cảnh giác, làm sao để sử dụng mạng xã hội (MXH) một cách hiệu quả; nhất là không vượt qua “lằn ranh” và nâng cao sức đề kháng để “miễn nhiễm” trước các thông tin xấu, độc.

Vừa qua, khi mở các trang mạng xã hội người dùng sẽ thấy xuất hiện dày đặc các bình luận về việc giá xăng, dầu thế giới tăng phi mã do căng thẳng leo thang giữa Iran và Mỹ cùng các đồng minh. Giá dầu thô liên tục biến động ở mức cao, tạo áp lực trực tiếp lên giá xăng dầu trong nước. Lợi dụng tình hình này, trên các trang MXH đã xuất hiện những bình luận với thái độ mỉa mai, xuyên tạc về công tác quản lý của Nhà nước ta. Những đối tượng này đã cố tình “đánh tráo khái niệm”, cho rằng “Quỹ bình ổn giá mà giá không ổn!”. Thậm chí, những kẻ này còn thực hiện các phép so sánh khập khiễng đến nực cười giữa giá xăng, dầu tại Việt Nam với các quốc gia khác, nhất là các quốc gia Trung Đông - nơi có trữ lượng dầu mỏ khổng lồ và chính sách trợ giá đặc thù, từ đó thêu dệt nên hình ảnh một Chính phủ “vô cảm”, “thiếu trách nhiệm” với người dân. Đây đều là những luận điệu sai trái, mang tính kích động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và hạ thấp uy tín của Chính phủ.

Bài học từ những cuộc bạo động nhân danh “biểu tình vì giá cả” ở một số quốc gia trên thế giới vẫn còn đó và là lời cảnh tỉnh để mọi người dân phải hết sức cảnh giác. Hậu quả cuối cùng không phải là giá xăng, dầu giảm xuống, mà là nền kinh tế bị tàn phá, người dân rơi vào cảnh nghèo khó, mất mát, chính trị - xã hội bất ổn. Đó cũng chính là kịch bản muốn xảy ra của các thế lực thù địch.

Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” là nghị quyết quan trọng của Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN ở nước ta trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin. Nghị quyết quán triệt quan điểm hài hòa, chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Trong nghị quyết, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được nêu đầu tiên là: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên internet”.

Bám sát thực hiện nghị quyết, Bí thư Đoàn phường Hạc Thành Trần Huyền Trang cho biết: Đầu năm 2026, Đoàn phường đã phối hợp tổ chức diễn đàn “Thanh niên với công tác đấu tranh phòng, chống thông tin xấu độc trên không gian mạng”. Tại diễn đàn, báo cáo viên đã giao lưu, trao đổi, chia sẻ với 300 sinh viên Trường Đại học Hồng Đức và Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa về lợi ích của MXH, nguy cơ, tác động tiêu cực của MXH, những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đồng thời, giới thiệu một số quy định của pháp luật có liên quan đến MXH, bộ quy tắc ứng xử trên MXH và thông tin về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thông qua đó đã tạo không gian trao đổi cởi mở, thiết thực, giúp đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc sử dụng MXH an toàn, văn minh; đồng thời phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân và góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Thế hệ trẻ Thanh Hóa với cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”.

Tháng 4/2026, tại lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nữ sinh Bùi Hà Vy, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) sau khi chia sẻ về những tìm hiểu của em về cuộc đời, sự cống hiến của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, em cũng cho biết về ấn tượng đặc biệt của bản thân với “con số 30” - độ tuổi của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập khi cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác. Và tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập chính là tấm gương sáng ngời cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Nữ sinh trẻ cho rằng, em cũng như thế hệ “Gen Z” ngày nay thừa hưởng nền hòa bình được đánh đổi bằng xương máu, vì thế, trách nhiệm không chỉ là tri ân mà còn là “hành động” bằng tri thức, bằng tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học - công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước.

Bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước” nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ: “Thanh niên phải dám nghĩ, dám làm, dám thử nghiệm cái mới; nhưng điều đó không có nghĩa là tùy tiện, nóng vội, chạy theo trào lưu hay sự nổi tiếng nhất thời. Đổi mới sáng tạo phải gắn với phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo đức, văn hóa, lợi ích cộng đồng và lợi ích quốc gia - dân tộc”. Thông điệp này không chỉ mang ý nghĩa định hướng mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với thế hệ trẻ trong thời đại số: Phải làm chủ công nghệ nhưng không để công nghệ chi phối nhận thức và hành động.

Xây dựng những “biên cương văn hóa”

Xác định là một “chìa khóa” an ninh mạng của quốc gia, cũng như nhiều bạn trẻ, chị Lê Thị Phương, phường Hạc Thành cho biết: “Mỗi khi truy cập internet trước những “ma trận” thông tin thiếu xác thực với cách giật tít “giật gân”, tôi thường rất đề cao cảnh giác”. Chị Phương dẫn chứng trường hợp một đoạn video từng xuất hiện trên MXH nhiều năm trước nhưng sau đó được một số trang do tổ chức khủng bố Việt Tân “đào lại” để chia sẻ trên không gian mạng trong bối cảnh mới để tạo ra một câu chuyện khác khiến người xem hiểu sai về thời điểm và bản chất vụ việc. Với những nội dung như vậy, việc kiểm chứng thông tin, thời gian xuất hiện, nguồn đăng, thông tin từ cơ quan chức năng là bước cần thiết trước khi bình luận hay chia sẻ. Do vậy, những dạng thông tin như thế này, cá nhân tôi luôn “comment” thể hiện quan điểm, chính kiến, lập trường của mình về sự việc và định hướng dư luận đến những thông tin chính xác, đúng sự thật để người thân, bạn bè, cộng đồng mạng biết, tránh để xảy ra tình trạng vô tình a dua, cổ xúy cho những tin đồn, bịa đặt.

Bí thư Đoàn xã Thọ Xuân Hoàng Thị Phượng, cho biết: "Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, Đoàn xã đã thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” cấp cơ sở. Câu lạc bộ đã và đang góp phần quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của đoàn, nhất là đã trở thành đợt sinh hoạt lý luận chính trị hấp dẫn, hiệu quả, có sức lan tỏa rộng rãi đến các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh. Đồng thời trang bị cho thành viên kỹ năng nhận diện, phòng, chống và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng”.

Tỉnh đoàn tập huấn kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho cán bộ đoàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh, nhấn mạnh: “Thanh niên đã và đang đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Vai trò này không chỉ bao gồm làm tốt công tác tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với thanh thiếu nhi mà còn phải mở rộng “vùng xanh” trên không gian mạng, xây dựng hiệu quả những “biên cương văn hóa” ngay từ cơ sở”.

Quyết định số 311/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030”. Bám sát thực hiện quyết định, để phát huy tốt lợi ích, giá trị của MXH; đồng thời khắc phục những mặt tiêu cực khi sử dụng MXH, Trung ương Đoàn đã nhấn mạnh 4 nội dung đến đoàn viên thanh niên, đó là: “Mỗi bạn trẻ cần hình thành ý thức, thái độ và văn hóa sử dụng MXH. Tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hội để nhận diện vấn đề. Lan tỏa các thông tin tích cực với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Và cần có bản lĩnh chính trị để đấu tranh, phê bình, phản biện những thông tin xấu độc, hành vi chưa tốt, lệch chuẩn trên MXH”. Đây cũng chính là những nhiệm vụ quan trọng, công việc tự giác của thanh niên để cùng chung sức bảo vệ “vùng lãnh thổ đặc biệt” trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, những thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc trong tình hình mới.