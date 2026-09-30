Tập trung cao độ các nhiệm vụ 'về đích' trong năm 2026

Tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Thiếu tướng Hoàng Thanh Tuyền - Giám đốc Bệnh viện 199 - Bộ Công an đồng chủ trì; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo báo cáo, trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2026, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Công an, qua đó tiếp tục giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả công tác đối ngoại và sự phát triển của đất nước.

Một trong những dấu ấn nổi bật của lực lượng CAND trong thời gian qua là công tác tham mưu chiến lược. Bộ Công an đã chủ động nghiên cứu, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 22 về Chiến lược An ninh quốc gia và Nghị quyết số 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển tại Hội nghị Trung ương 3. Đồng thời, khẩn trương tham mưu Trung ương, Chính phủ triển khai thực hiện các nghị quyết với chất lượng, tiến độ bảo đảm. Đặc biệt, sau khi tiếp nhận vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 của Trung ương, Bộ Công an đã chủ động tham mưu nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nhiều nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ chiến lược và phát triển sản phẩm công nghệ trọng điểm đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống chính trị.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng CAND tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, qua đó kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2025. Các loại tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều giảm sâu, góp phần củng cố môi trường an toàn, lành mạnh, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.Công tác điều tra, khám phá án, truy bắt đối tượng truy nã đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ẩn, tội phạm sử dụng công nghệ cao; triệt xóa nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm và các đối tượng “giang hồ mạng”, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận xã hội.

Song song với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chuyển đổi số, cải cách hành chính, pháp chế, kế hoạch - tài chính, hậu cần…

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong tiếp tục được thực hiện quyết liệt, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được triển khai thiết thực, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng điều hành tham luận.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật cũng như đề xuất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Nhiều nội dung quan trọng được trao đổi như công tác bảo đảm an ninh quốc gia; giải pháp kéo giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; kết quả xây dựng 30% xã, phường, đặc khu không ma túy…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng CAND tiếp tục thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, bám sát các chủ trương chiến lược của Đảng, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV và các nhiệm vụ được giao. Kết quả công tác đạt được cơ bản hoàn thành và vượt các mục tiêu đã đề ra, nhiều mặt công tác có chuyển biến tích cực, quý sau cao hơn quý trước.

Định hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm, Bộ trưởng yêu cầu toàn lực lượng tập trung cao độ cho mục tiêu “về đích”, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026. Trong đó, chú trọng chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung phục vụ kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI; tham mưu, hoàn thiện các dự án luật do Bộ Công an chủ trì hoặc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp chủ trì tại điểm cầu Công an TP.

Bộ trưởng cũng yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước về an ninh mạng, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng An ninh mạng trong nắm tình hình, kiểm soát không gian mạng, đấu tranh với tội phạm mạng và các đối tượng “giang hồ mạng”; tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả; triển khai đồng bộ các giải pháp kéo giảm “tội phạm đường phố”, tội phạm liên quan đến thanh, thiếu niên; chủ động các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ứng phó thiên tai, ngập lụt và sạt lở đất trong mùa mưa bão…

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều trong khi đây là giai đoạn chuẩn bị cho năm bản lề 2027, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu lãnh đạo các cấp trong CAND tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, tạo động lực và truyền cảm hứng để toàn lực lượng đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới.