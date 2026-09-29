FIFA chính thức báo tin dữ về Nguyễn Xuân Son

Hôm nay, trang chủ FIFA bình luận: "Cả Thái Lan lẫn Việt Nam đều giành chiến thắng ở trận ra quân mà không để thủng lưới. Kết quả đó tạo nên màn đại chiến đáng chú ý giữa hai thế lực truyền thống của bóng đá Đông Nam Á.

Lịch thi đấu dày cũng có thể khiến hai đội phải tính toán việc xoay tua lực lượng. Bên cạnh đó, vấn đề chấn thương cũng đang khiến cả Thái Lan và Việt Nam phải lo lắng.

HLV Anthony Hudson hy vọng tiền đạo chủ lực Jude Soonsup-Bell, người gây ấn tượng trong chiến thắng 4-0 trước Pakistan, có thể kịp bình phục sau khi phải rời sân ngay đầu hiệp hai ở trận đấu đó".

Trang chủ FIFA đã có bài nhận định về trận Thái Lan gặp Việt Nam, trong đó có thông tin gây chú ý về Nguyễn Xuân Son. Ảnh: ASEAN United FC

Về tuyển Việt Nam, FIFA nhắc đến Nguyễn Xuân Son và Quang Hải, hai sự thiếu vắng đáng tiếc cho HLV Kim Sang Sik. "Tuyển Việt Nam đã thiếu vắng một số ngôi sao vì chấn thương, trong đó đáng chú ý nhất là đội trưởng Nguyễn Quang Hải. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik còn mất người kế nhiệm Quang Hải đeo băng đội trưởng, tiền đạo Nguyễn Xuân Son, sau khi chân sút này đã tập tễnh rời sân trong chiến thắng 1-0 trước Philippines".

Hiện tại, Nguyễn Xuân Son đã rời Indonesia để về Việt Nam. Xuân Son phải nghỉ khoảng 4-6 tuần nên cần được chữa trị chấn thương. Đây là tin dữ của tuyển Việt Nam trước khi so tài với Thái Lan.

Ngoài ra, FIFA nhận định trận Thái Lan - Việt Nam có cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Kritsada Kaman và Lê Phạm Thành Long. "Dù sở hữu thể hình không nổi bật, Lê Phạm Thành Long đang ngày càng trở thành một mắt xích quan trọng nhưng ít được chú ý ở tuyến giữa tuyển Việt Nam.

Trong sơ đồ 3-4-2-1 của HLV Kim Sang Sik, Thành Long đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm với khả năng tranh chấp mạnh mẽ và phân phối bóng tốt", FIFA bình luận về tiền vệ người Quảng Ngãi.

Phía Thái Lan, Kritsada Kaman sẽ đối đầu trực tiếp với Thành Long. Cầu thủ 27 tuổi có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ lẫn tiền vệ trung tâm. Trong quá trình triển khai bóng, Kritsada thường lùi xuống để tạo thêm một cầu thủ ở hàng phòng ngự, đồng thời là nhân tố giàu sức chiến đấu khi đội nhà không có bóng.