Biến không gian sống thành nhà thông minh chỉ với 1 thiết bị từ VNPT

Trong ngôi nhà hiện đại, nhiều thiết bị cần truy cập Internet cùng lúc đặt ra yêu cầu cao cho mạng gia đình. VNPT giải quyết bài toán với hệ thống Mesh thế hệ mới, tạo nền tảng để tiện ích thông minh vận hành liền mạch trong đời sống hàng ngày.

Công nghệ cao giúp xóa bỏ "điểm mù"

Trong không gian sống hiện đại có diện tích lớn, nhiều tầng hay nhiều vách ngăn, một thiết bị phát Wi-Fi truyền thống (router/gateway) thường không đủ khả năng phủ sóng toàn bộ. Hệ quả là tình trạng mạng chập chờn, rớt kết nối khi di chuyển giữa các phòng.

Hệ thống VNPT Mesh là "chìa khóa" giải quyết triệt để vấn đề này. Thay vì chỉ dựa vào một điểm phát sóng, công nghệ Mesh kết nối nhiều thiết bị định tuyến (node) với nhau, tạo thành mạng lưới Wi-Fi đồng nhất. Nhờ đó, người dùng có thể thoải mái di chuyển khắp các phòng mà kết nối không bị gián đoạn.

Để tối ưu sức mạnh của hệ thống Mesh, VNPT Technology triển khai tích hợp công nghệ quang XGSPON và Wi-Fi 7 mới nhất trên thiết bị gateway (như dòng iGate).

Theo ông Nguyễn Việt Bằng, Phó tổng giám đốc VNPT Technology, sự kết hợp này mang lại ưu thế vượt trội. Đầu tiên là tốc độ cao, hỗ trợ băng thông lên tới 10 Gbps, đáp ứng nhu cầu "ngốn" dữ liệu như xem truyền hình 4K, chơi game 4K hay xem giải đấu thể thao với chất lượng cao nhất.

Ông Nguyễn Việt Bằng, Phó tổng giám đốc VNPT Technology.

Tiếp đến là độ trễ thấp. Wi-Fi 7 giảm độ trễ tới 75% so với Wi-Fi 6, giúp trải nghiệm chơi game trực tuyến hay họp video trở nên mượt mà, phản hồi tức thì - điều quan trọng đối với game thủ.

Đặc biệt là khả năng tự động đồng bộ và kết nối liền mạch giữa các nút mạng, thiết bị Mesh chỉ cần cắm nguồn là tự nhận diện, kết nối để phủ sóng toàn diện mọi không gian đa tầng, đa phòng mà không cần đi dây phức tạp. Hệ thống hiện có thể kết nối đồng thời tới 16 camera quan sát cùng lúc trên một màn hình, cùng thiết bị IoT mà không lo tắc nghẽn mạng.

Trí tuệ nhân tạo ngay tại nhà, tối ưu dữ liệu

Điểm khác biệt của giải pháp VNPT là việc tích hợp công nghệ AI ngay trên thiết bị gateway (AI tại biên). Khi kết hợp công nghệ này, hệ thống Wi-Fi Mesh tự động phân loại lưu lượng, ưu tiên chất lượng theo từng loại dịch vụ, ứng dụng (QoS và QoE). Ví dụ, độ trễ thấp băng thông tối đa cho ứng dụng thoại, họp trực tuyến, game; tốc độ cao cho ứng dụng phòng game, truyền hình và phim phân giải cao 4K.

Chẳng hạn, trong một gia đình, khi bố mẹ đang xem phim 4K, con cái học trực tuyến và chơi game, AI sẽ điều phối lưu lượng thông minh để không thiết bị nào bị giật lag, đảm bảo chất lượng trải nghiệm (QoE) cao cho mọi thành viên. Đây là giải pháp trước kia vốn chỉ dành cho hệ thống mạng lõi đắt đỏ (cần giải pháp DPI), nay được VNPT đưa đến phía thiết bị đầu cuối tận từng hộ gia đình với chi phí hợp lý.

Không dừng lại ở Wi-Fi 7, VNPT Technology đang nghiên cứu và phát triển sản phẩm mẫu cho công nghệ Wi-Fi 8, chuẩn bị sẵn sàng cho bước tiến đột phá tiếp theo trong 1-2 năm tới. Sự kết nối chặt chẽ giữa thiết bị đầu cuối cao cấp (điện thoại thông minh, TV 4K) và hệ thống VNPT Mesh Wi-Fi 7 giúp khách hàng tận dụng tối đa giá trị của thiết bị công nghệ đắt tiền, tránh việc "phí phạm" tài nguyên phần cứng vì đường truyền không tương xứng.

Với VNPT Mesh và XGSPON Wi-Fi 7, VNPT không chỉ cung cấp đường truyền Internet, mà đang kiến tạo hạ tầng số vững chắc, thông minh và thấu hiểu nhu cầu của ngôi nhà hiện đại.

Anh Trịnh Trung Hiếu (Hà Nội) bày tỏ sự hài lòng khi dùng dịch vụ Internet của VNPT.

Chia sẻ về trải nghiệm thực tế khi nâng cấp lên thế hệ mạng mới, anh Trịnh Trung Hiếu (phường Định Công, Hà Nội) ví von: "Với Wi-Fi 7, đường truyền giống như làn đường được mở rộng ra, có nhiều làn hơn nên xe chạy sẽ đều và trơn tru hơn".

Anh cũng bày tỏ sự hài lòng khi nhận thấy hệ thống mới cho tốc độ kết nối nhanh, hỗ trợ đa nền tảng và đặc biệt là khả năng "gánh" đồng thời số lượng lớn thiết bị thông minh trong gia đình.

Đồng hành cùng thiết bị công nghệ tiên tiến, hệ sinh thái gói cước Home (Mesh) của VNPT VinaPhone chính là giải pháp thiết thực để hoàn thiện hạ tầng của không gian sống thông minh. Được thiết kế chuyên biệt nhằm giải quyết triệt để tình trạng "điểm mù" Wi-Fi tại căn hộ diện tích lớn, nhà nhiều tầng hay không gian có nhiều vật cản, giải pháp này cung cấp dải băng thông tốc độ cao, đa dạng lên đến 2,5 Gbps. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và đặc thù kiến trúc ngôi nhà, khách hàng được trang bị miễn phí modem chuẩn cùng hệ thống từ 1 đến 3 thiết bị Wi-Fi Mesh, giúp duy trì kết nối mạng xuyên suốt và đồng nhất mà không lo rớt mạng. Với khả năng tối ưu chi phí và nâng tầm trải nghiệm, người dùng có thể linh hoạt lựa chọn dòng Home (Mesh) tiêu chuẩn chuyên biệt cho Internet hoặc đăng ký gói HomeTV (Mesh) tích hợp thêm dịch vụ truyền hình MyTV chất lượng cao. Để nhận tư vấn gói cước và cấu hình thiết bị phù hợp nhất, độc giả liên hệ tổng đài miễn phí 18001166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn