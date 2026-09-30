Xã hộiThời sự

Latvia chuẩn bị bầu cử Quốc hội

Latvia chuẩn bị tổ chức bầu cử Quốc hội vào ngày 3/10, trong bối cảnh các vấn đề kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng được cử tri đặc biệt quan tâm. 14 đảng và liên minh chính trị sẽ cạnh tranh trong cuộc đua sắp tới.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
Gốc

Kim Dung

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/latvia-chuan-bi-bau-cu-quoc-hoi-420019.htm