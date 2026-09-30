Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 30-9: Khởi công xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng

* Đồng Nai được chọn thí điểm thực hiện chế định luật sư công

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Nhơn

Sáng 29-9, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 24/2026/QH16 ngày 24-4-2026 của Quốc hội về thí điểm thực hiện chế định luật sư công (LSC) và Nghị định số 364/2026/NĐ-CP ngày 21-9-2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 24.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn cho biết: Việc Đồng Nai được lựa chọn là địa phương thực hiện thí điểm chế định LSC vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để địa phương chủ động nghiên cứu, tổ chức thực hiện một mô hình mới. UBND thành phố Đồng Nai đã giao Sở Tư pháp làm cơ quan đầu mối tham mưu UBND thành phố triển khai các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước về luật sư và bổ trợ tư pháp. Trong đó, tập trung nghiên cứu các quy định của Trung ương; rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và Đoàn Luật sư thành phố rà soát nguồn nhân lực, nhu cầu sử dụng; tham mưu phương án và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện thí điểm đúng yêu cầu, tiến độ.

Theo đồng chí Lê Trường Sơn, Đồng Nai là địa phương có quy mô kinh tế lớn, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phát triển hạ tầng và đô thị diễn ra mạnh. Trong quá trình quản lý nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết những vấn đề phát sinh trên địa bàn, các cơ quan, đơn vị có thể gặp nhiều vụ việc có tính chất pháp lý phức tạp. Do đó, trong thời gian tới, Đồng Nai sẽ tiếp tục tập trung rà soát nguồn nhân lực, xác định nhu cầu sử dụng LSC, hoàn thiện cơ chế phối hợp, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Trung ương. Đồng thời, địa phương chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, tháo gỡ.

Thành phố Đồng Nai cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tư pháp và sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện thí điểm. Qua đó, bảo đảm việc thí điểm chế định LSC được triển khai thực chất, khả thi, hiệu quả, tạo cơ sở thực tiễn cho việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về LSC trong thời gian tới.

* Khởi công xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công các dự án xây dựng cầu Cát Lái, cầu Long Hưng. Ảnh: Phạm Tùng

Ngày 29-9, tại xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai đã diễn ra Lễ khởi công Dự án Thành phần 2 cầu Cát Lái và cầu Long Hưng. Đây là các dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Cầu Cát Lái vượt sông Đồng Nai sẽ kết nối từ nút giao Mỹ Thủy trên đường Vành đai 2, khu vực phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh đến tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai. Toàn dự án dài hơn 11,6km, trong đó phần cầu chính và cầu dẫn dài hơn 3,6km.

Khi hoàn thành, cầu Cát Lái sẽ tạo thêm một hướng lưu thông trực tiếp giữa khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Đồng Nai, tạo kết nối thuận lợi hơn với mạng lưới cao tốc và các đầu mối logistics trong khu vực.

Điểm nhấn của công trình là cầu chính được thiết kế theo dạng cầu dây văng hai mặt phẳng dây, nhịp chính dài 450m, tĩnh không thông thuyền 55m. Cầu có quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/h.

Trong khi đó, cầu Long Hưng hình thành một hướng kết nối khác từ khu vực phía Bắc, Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Đồng Nai và tiếp cận cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Toàn tuyến dự án dài khoảng 9,8km, kết nối khu vực phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh với xã An Phước, thành phố Đồng Nai. Điểm cuối tuyến của dự án giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong đó, phần cầu chính và cầu dẫn dài khoảng 3,5km.

Cầu chính Long Hưng được thiết kế theo dạng cầu dây văng một mặt phẳng dây, nhịp chính dài 350m, 2 trụ tháp cao khoảng 175m. Công trình có quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, mặt cầu rộng khoảng 37m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Theo kế hoạch, các dự án xây dựng cầu Cát Lái, cầu Long Hưng sẽ hoàn thành xây dựng trong năm 2029.

* Từ ngày 30-9, khai thác toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành

Từ ngày 30-9, toàn bộ tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km sẽ được đưa vào khai thác đồng bộ. Ảnh: Phạm Tùng

Theo kế hoạch, ngày 30-9, toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đi qua 3 địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh sẽ được đưa vào khai thác đồng bộ.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài gần 58km là trục giao thông kết nối quan trọng của vùng Đông Nam Bộ cũng như giữa vùng Đông Nam Bộ với vùng Tây Nam Bộ.

Theo phương án tổ chức giao thông, khi cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn từ Km0+600 đến Km57+980 được đưa vào khai thác, tất cả ô tô được phép lưu thông, trừ xe quá khổ, quá tải. Trên đoạn từ đầu tuyến, tại nút giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, đến trước đường dẫn cầu Bình Khánh, tốc độ tối đa được quy định là 90km/h và tối thiểu 60km/h. Từ đầu cầu Bình Khánh đến hết phần đường đầu cầu Phước Khánh, tốc độ tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h. Từ khu vực sau cầu Phước Khánh đến hết phạm vi dự án, kết nối về nút giao Tân Hiệp, tốc độ tối đa 90km/h, tối thiểu 60km/h.

Tại các nút giao với quốc lộ 1, quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Tạo, Phước An và quốc lộ 51, phương án tổ chức giao thông cũng được phân định cụ thể nhằm bảo đảm các phương tiện ra, vào cao tốc thuận lợi và hạn chế xung đột giao thông.

* Xây dựng xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an Đồng Nai. Ảnh: Trần Danh

Sáng 29-9, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28-12-2021 quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” giai đoạn 2021-2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 5 năm triển khai Thông tư số 124/2021/TT-BCA, công tác xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đã có những chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai với nhiều hình thức; việc xây dựng, củng cố các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở được quan tâm, góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2021-2026, lực lượng công an các địa phương đã tổ chức hơn 741 ngàn buổi tuyên truyền, vận động với hàng chục triệu lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân, học sinh, sinh viên tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và người dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

* Đồng Nai tập trung nguồn lực đấu giá 35 khu đất trong năm 2026

Khu đất trên địa bàn phường Trấn Biên nằm trong số 35 khu đất thành phố Đồng Nai tổ chức đấu giá năm 2026. Ảnh: Hoàng Lộc

UBND thành phố Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 286/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn năm 2026.

Theo kế hoạch, trong năm nay, thành phố tập trung nguồn lực để tổ chức đấu giá 35 khu đất với tổng diện tích khoảng 1.183ha. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương hoàn tất thủ tục, bảo đảm các khu đất đủ điều kiện đưa ra đấu giá theo tiến độ đã được phê duyệt.

Kế hoạch cũng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, các chi nhánh và UBND cấp xã đang quản lý các khu đất khẩn trương hoàn thành thủ tục pháp lý đối với 44 khu đất, thửa đất trong năm 2026 để tổ chức đấu giá ngay trong quý I-2027. Những trường hợp đủ điều kiện có thể đấu giá ngay trong năm 2026.

Kế hoạch cũng xác định 3 khu đất, tổng diện tích gần 160ha, cần hoàn tất thủ tục để đấu giá trong năm 2026, đưa vào sử dụng phục vụ hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Nguồn thu từ đấu giá các khu đất này, sau khi trừ chi phí liên quan, được nộp về ngân sách Trung ương.

Ngoài ra, 46 khu đất, thửa đất được đưa vào danh mục tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo lập quỹ đất và hoàn thiện thủ tục. Trường hợp kịp đáp ứng đầy đủ điều kiện, thành phố yêu cầu khẩn trương tổ chức đấu giá trong năm 2026.

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