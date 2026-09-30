Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm

Thi công Dự án Thành phần 3, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai.

Đưa dự án vào khai thác sớm, phát huy hiệu quả đầu tư

Dự án Thành phần 3, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố đang bước vào giai đoạn “nước rút”. Dự án có tổng chiều dài hơn 11km, trong đó khoảng 5km đầu tư xây dựng tuyến chính cao tốc và hệ thống đường song hành.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, đến nay, tổng sản lượng thi công 3 gói thầu xây lắp của dự án đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng. Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án cũng đã được bàn giao toàn bộ diện tích phục vụ thi công.

Theo kế hoạch, Dự án Thành phần 3, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh qua địa bàn thành phố Đồng Nai sẽ hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác trong tháng 10-2026. Để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng với một nhà thầu tại gói thầu xây lắp số 26 do nhà thầu gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành gói thầu.

Theo Quyết định số 822-QÐ/TU, ngày 25-6-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy, trên địa bàn thành phố có 7 dự án trọng điểm quốc gia và 15 dự án trọng điểm của thành phố nằm trong danh mục các công trình, dự án trọng điểm được theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện.

Việc hoàn thiện thủ tục chấm dứt hợp đồng với nhà thầu này, đồng thời bổ sung nhà thầu phụ để hoàn thiện các hạng mục còn lại là giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành gói thầu cũng như toàn bộ dự án.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, hàng loạt dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố sẽ hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác như các tuyến cao tốc: Biên Hòa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và các tuyến đường 25B, 25C phục vụ kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức, đối với các công trình, dự án trọng điểm, mục tiêu cuối cùng là nhanh chóng hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác sớm nhất, phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, hiện đại trong giai đoạn mới.

Chịu trách nhiệm về tiến độ dự án

Trước đây, tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng lớn bởi công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Thực tế, phần lớn các dự án chậm tiến độ, kéo dài thời gian thực hiện đều xuất phát từ việc chậm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Thi công Dự án Đường ven sông Cái. Ảnh: Phạm Tùng

Tuy nhiên, hiện nay, vướng mắc lớn về mặt bằng tại các dự án cơ bản đã được tháo gỡ. Theo ông Phạm Quang Đĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, đối với các công trình, dự án trọng điểm đang triển khai thi công, tỷ lệ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đạt cao. Trong đó, một số dự án đã hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng hoặc diện tích mặt bằng đã bàn giao đạt tỷ lệ cao.

Việc sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng là một trong những điều kiện quan trọng để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và đưa vào khai thác các công trình, dự án trọng điểm.

Cũng theo Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức, các công trình, dự án trọng điểm không chỉ giải quyết yêu cầu về kết cấu hạ tầng mà còn có ý nghĩa mở ra không gian phát triển mới, tăng cường kết nối vùng, khai thác hiệu quả Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển, các khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ. Đồng thời tạo thêm dư địa cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và thu hút đầu tư.

Do đó, các đơn vị, địa phương liên quan và từng đơn vị chủ đầu tư phải chuyển mạnh từ tư duy “theo dõi tiến độ” sang “chịu trách nhiệm về tiến độ”. “Không thể để tình trạng dự án đã được xác định là trọng điểm nhưng cách tổ chức thực hiện vẫn theo quy trình, tiến độ thông thường” - đồng chí Võ Tấn Đức nhấn mạnh.