Xem máy bay diễn tập bắn, ném bom, đạn thật

Theo dõi và chỉ đạo diễn tập có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Bùi Thiên Thau, Phó tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Tạ Quang Thảo, Phó cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu); đại biểu các cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, Quân chủng PK-KQ và Quân khu 5.

Các đại biểu dự, theo dõi diễn tập.

Qua theo dõi, chỉ đạo diễn tập, Thượng tướng Phạm Trường Sơn biểu dương Trường Sĩ quan Không quân đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức chặt chẽ, khoa học. Các phi công giảng viên và học viên của Trung đoàn 940, Trung đoàn 910 đã thực hành các bài bay ném bom, phóng rốc-két (rocket), cơ động giản đơn, cơ động phức tạp vào mục tiêu mặt đất. Các nội dung diễn tập được thực hiện đúng kế hoạch, tiêu diệt mục tiêu ngay từ lần công kích đầu tiên, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên máy bay L-39NG được đưa vào thực hành bay bắn, ném bom, đạn thật với hai loại vũ khí, ném bom và bắn rốc-két. Qua diễn tập, các phi công có điều kiện kiểm tra, đánh giá khả năng khai thác, sử dụng hệ thống vũ khí trên máy bay; từng bước hoàn thiện quy trình tổ chức huấn luyện, bay và thực hành sử dụng vũ khí trên loại máy bay mới.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng trao quà tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân trao quà tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

Với nhiều học viên phi công trẻ, đây cũng là lần đầu thực hành bắn, ném bom, đạn thật. Từ công tác chuẩn bị, xử trí tình huống đến thực hành các yếu lĩnh động tác, các học viên đều thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, làm chủ khí tài, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua đợt diễn tập, Thượng tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu Trường Sĩ quan Không quân và các đơn vị tiếp tục đổi mới chương trình giáo dục; chú trọng rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng xử trí tình huống, khả năng làm chủ khí tài cho phi công, nhất là phi công trẻ; tăng cường hiệp đồng giữa các lực lượng, duy trì nghiêm các quy định bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu.

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân ghi nhận một số hình ảnh tại cuộc diễn tập:

Kiểm tra kỹ thuật tình trạng máy bay.

Phi công trên máy bay YAK-130.

Máy bay YAK-130 lăn bánh ra đường băng.

Máy bay YAK-130 cất cánh tại sân bay Phù Cát.

Máy bay YAK-130 trên bầu trời.

Máy bay YAK-130 phóng rốc-két.

Máy bay L-39NG ném bom.

Mục tiêu bị tiêu diệt.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn và Trung tướng Vũ Hồng Sơn trao quà tặng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Clip máy bay diễn tập bắn, ném bom, đạn thật.