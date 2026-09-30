Cao tốc Bến Lức - Long Thành thông toàn tuyến, tài xế di chuyển cần lưu ý gì?

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km, kết nối khu vực phía Tây qua TP.HCM đến Đồng Nai, mở thêm hướng lưu thông giữa miền Tây với các tỉnh, thành Đông Nam Bộ.

Hình ảnh cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Dự án được khởi công năm 2014, dự kiến hoàn thành sau 5 năm. Tuy nhiên đến năm 2019, công trình mới đạt khoảng 80% khối lượng thì phải ngưng trệ do vướng thủ tục và nguồn vốn. Sau khi các vướng mắc được tháo gỡ, dự án được tái khởi động từ cuối năm 2023.

Theo phương án tổ chức giao thông, khi đoạn cao tốc từ Km 0+600 - Km 57+980 được đưa vào khai thác, ô tô được phép lưu thông, trừ xe quá khổ, quá tải.

Từ đầu tuyến, nút giao với cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến trước đường dẫn cầu Bình Khánh, tốc độ tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h. Từ đầu cầu Bình Khánh đến hết phần đường đầu cầu Phước Khánh, tốc độ tối đa 80 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Sau cầu Phước Khánh đến hết phạm vi dự án, kết nối về nút giao Tân Hiệp, tốc độ tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Cầu Bình Khánh nằm trong phạm vi từ Km 21+783 đến Km 25+566, cầu Phước Khánh từ Km 28+658 đến Km 32+451. Tốc độ khai thác tối đa trên khu vực hai cầu là 80 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Trong suốt chiều dài cầu và đường dẫn, phương tiện không được dừng, đỗ, kể cả trên làn dừng khẩn cấp, trừ trường hợp xe gặp sự cố kỹ thuật bất khả kháng. Việc dừng xe để chụp ảnh, check-in, ngắm cảnh hoặc đi bộ trên cầu cũng không được phép.

Các phương tiện đồng thời không được lùi xe hoặc quay đầu trên cầu dưới bất kỳ hình thức nào.

Hai cầu có tĩnh không 55 m, vì vậy phương án tổ chức giao thông đặt ra yêu cầu riêng trong điều kiện thời tiết bất lợi. Khi có cảnh báo gió ngang cấp 7-8, tài xế được yêu cầu chủ động giảm tốc độ xuống dưới 60 km/h, giữ chắc tay lái, đặc biệt lưu ý với xe thùng cao, xe container và xe khách cỡ lớn.

Trường hợp gió từ cấp 9 trở lên hoặc xảy ra bão lớn, khi có lệnh đóng cầu, toàn bộ phương tiện không được tiếp tục lên cầu mà phải chấp hành điều tiết, phân luồng để di chuyển xuống đường tránh hoặc vào trạm dừng nghỉ, chờ điều kiện thời tiết bảo đảm an toàn.

Phương án tổ chức giao thông cũng quy định cụ thể việc phân làn trên khu vực cầu. Xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ bắt buộc lưu thông trên làn số 2, làn sát làn dừng khẩn cấp.

Các phương tiện này chỉ được chuyển làn khi vượt xe khác hoặc khi làn số 2 tạm thời đóng để phục vụ sửa chữa.

Đối với ô tô con, xe bán tải pickup cabin kép, xe tải van không quá 7,5 tấn và các phương tiện còn lại, được phép lưu thông trên cả làn số 1 và làn số 2. Khi đi trên làn số 1, phương tiện phải nhường đường cho xe xin vượt theo quy định.

Cầu Phước Khánh được thi công trở lại sau thời gian đình trệ.

Trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc tai nạn trên cầu, người điều khiển phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Nếu phương tiện còn khả năng di chuyển, phải đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, đặt biển cảnh báo phía sau theo quy định và nhanh chóng liên hệ lực lượng cứu hộ theo số điện thoại được cung cấp trên tuyến.

Dọc tuyến cao tốc có các nút giao kết nối với Quốc lộ 1, Quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Tạo, Phước An và Quốc lộ 51.

Tại các nút giao, phương tiện rời cao tốc phải di chuyển theo các nhánh được tổ chức riêng và tuân thủ hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông. Tốc độ tối đa trên các nhánh nút giao Quốc lộ 1 và Quốc lộ 50 là 40 km/h; tại nút giao Phước An là 50 km/h.

Riêng tại nút giao đường Nguyễn Văn Tạo, phương tiện từ đường địa phương đi vào cao tốc phải chấp hành tín hiệu đèn giao thông, lựa chọn hướng di chuyển phù hợp.

Khi tuyến được khai thác toàn tuyến, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ tạo trục kết nối xuyên suốt từ khu vực phía Tây qua TP.HCM đến Đồng Nai. Tuy nhiên, một số kết nối vẫn chưa thể phát huy đầy đủ chức năng.

Cụ thể, nút giao kết nối với Vành đai 3 TP.HCM chưa thể khai thác đầy đủ do dự án Vành đai 3 chưa hoàn thành.

Nút giao Tân Hiệp thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng chưa kịp khai thác ngày 30/9 do chưa hoàn tất các thủ tục liên quan và sẽ được đưa vào khai thác sau.

Do đó trong giai đoạn đầu, phương tiện từ hướng Tây Ninh về Đồng Nai khi đến nút giao Quốc lộ 51 sẽ rời cao tốc Bến Lức - Long Thành để tiếp tục lưu thông trên Quốc lộ 51, chưa thể kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.