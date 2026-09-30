Hà Nội: Phạt 25 triệu đồng tài xế lùi xe tải làm hư hỏng cần chắn đường sắt

Trước đó, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) nhận được thông báo của Công ty CP Tín hiệu đường sắt về việc xe ô tô tải BKS: 29E-687.xx lùi xe tại đường ngang đúng thời điểm cần chắn tự động đang hạ, dẫn đến hư hỏng cần chắn.

Tài xế lùi xe tải làm hư hỏng cần chắn đường sắt tại đường ngang thuộc khu gian Văn Điển - Thường Tín qua địa bàn xã Ngọc Hồi. Ảnh: CATPHN.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 14 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định người điều khiển phương tiện là V.N.Q. (trú tại Hà Nội) và mời đến trụ sở đơn vị để làm việc.

Tại cơ quan Công an, lái xe V.N.Q. đã xác nhận hành vi vi phạm. Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 14 đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt lái xe 22,5 triệu đồng về hành vi điều khiển xe cơ giới đường bộ làm hư hỏng cần chắn.

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng và buộc khắc phục hư hỏng; đồng thời xử phạt 2,5 triệu đồng về hành vi lùi xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt.

Qua vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi đến các đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu, tín hiệu cảnh báo và cần chắn.

Khi cần chắn đang hạ hoặc đã đóng, người điều khiển phương tiện phải dừng lại đúng vị trí quy định, tuyệt đối không cố tình di chuyển qua đường ngang.

Thống kê từ ngày 1 - 27/9, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đã xử lý 455 trường hợp vi phạm liên quan đến an toàn giao thông đường sắt, phạt tiền 298,45 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với 4 trường hợp.