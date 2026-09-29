Báo Thái Lan phản ứng mạnh khi Nguyễn Xuân Son rời tuyển Việt Nam

Truyền thông Thái Lan đồng loạt chú ý đến thông tin Nguyễn Xuân Son dính chấn thương và không thể góp mặt trong cuộc đối đầu với tuyển Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Theo Siam Sport, tuyển Việt Nam đón tin không vui trước trận đấu quan trọng với Thái Lan. Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương và chia tay tuyển Việt Nam nên không thể so tài với tuyển Thái Lan.

Cụ thể, tiền đạo sinh năm 1997 đã nói lời chia tay với các đồng đội và ban huấn luyện để trở về Việt Nam điều trị chấn thương. Siam Sport khẳng định Xuân Son không thể thi đấu ở trận gặp Thái Lan là tổn thất lớn cho tuyển Việt Nam.

Báo Thái Lan đưa tin Nguyễn Xuân Son chấn thương, phải rời tuyển Việt Nam trước cuộc so tài với Thái Lan. Ảnh: Siam Sport

Thông tin này đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ Thái Lan, bởi Nguyễn Xuân Son là một trong những tiền đạo đáng chú ý nhất của tuyển Việt Nam. Sự vắng mặt của chân sút này khiến HLV Kim Sang Sik phải tính toán lại phương án nhân sự trên hàng công.

Theo Siam Sport, HLV Kim Sang Sik thừa nhận việc mất một tiền đạo quan trọng là điều đáng tiếc và ảnh hưởng đáng kể đến đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ông chỉ có thể động viên Nguyễn Xuân Son và hy vọng tiền đạo này sớm hồi phục để trở lại cùng tuyển Việt Nam.

Nguyễn Xuân Son là nhân tố quan trọng trong hành trình của tuyển Việt Nam tại các giải đấu khu vực. Khả năng săn bàn và sức mạnh trong những pha tranh chấp giúp tiền đạo này trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý trên hàng công của HLV Kim Sang Sik. Xuân Son từng ghi 2 bàn vào lưới tuyển Thái Lan ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024.

Xuân Son đã trở lại Việt Nam để chữa trị chấn thương. Ảnh: ASEAN United FC

Trước đó, tuyển Việt Nam khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Philippines. Trong khi đó, Thái Lan gây ấn tượng khi đánh bại Pakistan 4-0. Hai đội cùng có 3 điểm trước cuộc đối đầu tại sân Sri Jalak Harupat, Bandung. Trận đấu diễn ra lúc 19h30 ngày hôm nay.

Chuyện Xuân Son phải rời tuyển Việt Nam trước màn đại chiến khiến cuộc đối đầu Việt Nam - Thái Lan càng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Với HLV Kim Sang Sik, bài toán tìm phương án thay thế chân sút này sẽ là một trong những vấn đề đáng chú ý trước giờ bóng lăn.