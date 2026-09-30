75,6% rác thải trên địa bàn Hà Nội được xử lý bằng công nghệ đốt

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, từ ngày 16 đến 23-9-2026, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý trong tuần trên toàn thành phố đạt 54.312,41 tấn. Trong đó, 41.074,90 tấn được xử lý bằng công nghệ đốt, chiếm 75,6%; 13.237,51 tấn được chôn lấp trực tiếp, chiếm 24,4%.

Thành phố tiếp tục theo dõi, đôn đốc công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm vận hành ổn định các khu xử lý chất thải tập trung. Công tác vệ sinh môi trường cũng được tăng cường để phục vụ Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026, chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 và kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế (IOAA) năm 2026.

Đáng chú ý, việc giám sát phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tiếp tục được thực hiện thông qua dữ liệu GPS và camera.

Đến nay, 126/126 xã, phường đã cung cấp thông tin, tạo cơ sở để tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn.

Cùng với đó, sở phối hợp với Công an thành phố triển khai Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 21-9-2026 về tăng cường quản lý chất thải rắn công nghiệp, hoạt động thu gom, tập kết và tái chế phế liệu.

Thời gian tới, sở phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ các dự án xử lý chất thải rắn, trong đó có các dự án nhà máy điện rác, trạm trung chuyển, dự án tái chế chất thải rắn xây dựng và xử lý phế phụ phẩm; tiếp tục đôn đốc 11 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, từng bước nâng cao năng lực xử lý, giảm chôn lấp trực tiếp và bảo đảm vệ sinh môi trường Thủ đô.