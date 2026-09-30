Triều cường ở TP.HCM còn tiếp tục hôm nay và ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 30/9, thời tiết TP.HCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 24-34 độ C.

Chiều 29/9, triều cường lên cao nửa mét, ngập lút bánh xe trên đường Nguyễn Bình, xã Nhà Bè. Hàng loạt xe chết máy. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp đường này ngập nặng do triều cường. Ảnh: Duy Hiệu.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin trong 24-48 giờ tới, khu vực TP.HCM, rãnh áp thấp 26-29 độ vĩ bắc bị nén bởi bộ phận cao lục địa phía Bắc đầy dần. Gió mùa Tây Nam hoạt động yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía bắc, có trục qua Trung Bộ.

Khoảng ngày 5/10, áp cao lạnh lục địa tăng cường ở phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục nâng trục lên phía Bắc qua Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ, nhiễu động gió Đông yếu tác động đến thời tiết khu vực. Gió yếu duy trì trên các vùng biển Nam Bộ.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Dự báo triều cường khu vực sông Sài Gòn, đài cho biết mực nước cao nhất ngày tại hầu hết trạm trên các sông, kênh và rạch khu vực TP.HCM biến đổi chậm và ở mức cao trong 1-2 ngày đầu, sau xuống lại. Đỉnh triều cao nhất tại các trạm ở mức báo động 1, báo động 2 có khả năng duy trì đến hết ngày 1/10.

Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cường cao có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng giao thông, hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.