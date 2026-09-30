Dự báo thời tiết ngày 30/9: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, Trung Bộ mưa to về chiều tối

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 30/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Duyên hải Nam Trung Bộ tới Cao nguyên Trung Bộ mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to về chiều tối.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào rải rác, có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

TPHCM: Mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.