Lữ đoàn 189 Hải quân tọa đàm chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và xây dựng gia đình hạnh phúc
Tối 29-9, Đoàn cơ sở và Hội Phụ nữ Lữ đoàn 189 Hải quân tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ Lữ đoàn 189 Hải quân chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và xây dựng gia đình hạnh phúc”.
Các đại biểu dự tọa đàm đã tập trung trao đổi, làm rõ những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Chỉ thị số 76/CT-BQP ngày 29-4-2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc "tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam" và Chỉ thị số 12666/CT-HQ ngày 14-5-2026 của Tư lệnh Hải quân về việc siết chặt quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; chấm dứt các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng trong Quân chủng Hải quân. Đồng thời, phân tích những thuận lợi, khó khăn trong công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật, bảo đảm an toàn tại đơn vị; chia sẻ những mô hình, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm thiết thực trong nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới…
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202609/lu-doan-189-hai-quan-toa-dam-chap-hanh-nghiem-phap-luat-ky-luat-va-xay-dung-gia-dinh-hanh-phuc-6bb0340/