Mưa lớn, lũ quét nhấn chìm nhiều điểm du lịch Tây Ban Nha, hơn 100 chuyến bay bị hủy

Tây Ban Nha đang đối mặt với một đợt thời tiết khắc nghiệt khi mưa lớn trút xuống nhiều khu vực, gây ngập lụt nhanh, ảnh hưởng đến giao thông và buộc chính quyền địa phương phải phát cảnh báo thời tiết ở nhiều cấp độ.

Barcelona, một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất Tây Ban Nha, nằm trong số những khu vực chịu tác động rõ rệt. Những trận mưa xối xả khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, nước tràn vào hệ thống giao thông công cộng, trong khi người dân và du khách gặp khó khăn khi di chuyển.

Theo cảnh báo thời tiết, khu vực Catalonia có thể ghi nhận lượng mưa vượt 180 lít/m² chỉ trong vòng ba giờ. Một số nơi còn có nguy cơ xuất hiện mưa với cường độ hơn 40 lít/m² trong 30 phút, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và nước sông, suối dâng nhanh.

Tại Alt Penedès, lượng mưa ghi nhận đã vượt 100 lít/m². Cơ quan khí tượng Meteocat sau đó nâng mức cảnh báo tại khu vực này lên cấp cao nhất, trong bối cảnh dự báo xuất hiện giông mạnh, gió giật trên 90 km/h và nguy cơ xảy ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Mưa lớn đã gây ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống giao thông tại Barcelona. Hình ảnh được ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều tuyến đường bị nước bao phủ, trong khi một số khu vực thấp trũng nhanh chóng rơi vào tình trạng ngập úng.

Nước lũ cũng tràn vào một số nhà ga thuộc hệ thống Metro Barcelona, buộc các tuyến giao thông phải tạm dừng hoặc hạn chế hoạt động tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Tình trạng thời tiết xấu đồng thời gây ra hỗn loạn tại sân bay Barcelona-El Prat. Hơn 100 chuyến bay đã bị hủy do mưa lớn và điều kiện thời tiết bất lợi, khiến nhiều hành khách phải thay đổi kế hoạch di chuyển.

Những hình ảnh từ Barcelona cho thấy nước mưa chảy mạnh trên đường phố, biến nhiều tuyến đường thành những dòng nước đục. Một số phương tiện cố gắng di chuyển qua vùng ngập, trong khi hoạt động giao thông tại nhiều nơi bị ảnh hưởng.

Không chỉ Barcelona, nhiều khu vực khác của Catalonia cũng được cảnh báo về nguy cơ mưa lớn, mưa đá và gió giật mạnh.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không đến gần sông, suối, khe nước hoặc những khu vực trũng thấp. Người dân cũng được yêu cầu không cố vượt qua những khu vực đang bị nước lũ chảy qua, do mực nước có thể dâng nhanh trong thời gian ngắn.

Đợt thời tiết cực đoan không chỉ giới hạn ở vùng đông bắc Tây Ban Nha. Nhiều khu vực khác trên cả nước cũng ghi nhận mưa lớn và được đặt trong tình trạng cảnh báo thời tiết. Tại Extremadura, khu vực nằm ở miền trung Tây Ban Nha, cảnh báo mức cao đã được ban hành khi mưa lớn ảnh hưởng đến khu vực này từ đầu tuần.

Ở phía tây bắc, Galicia cũng chịu ảnh hưởng của mưa lớn. Tại tỉnh A Coruña, cảnh báo màu cam được đưa ra với dự báo lượng mưa có thể lên tới 80 lít/m² trong vòng 12 giờ.

Trong khi đó, các tỉnh Barcelona, Girona, Lleida và Tarragona được đặt dưới cảnh báo màu vàng do mưa, giông và gió mạnh. Một số khu vực phía bắc cũng ghi nhận gió mạnh. Tại Asturias, gió giật có thể đạt 90 km/h, trong khi Cantabria được cảnh báo gió giật lên tới 80 km/h.

Tình hình thời tiết đặc biệt đáng chú ý khi nhiều khu vực ven biển và các điểm du lịch nổi tiếng của Tây Ban Nha đang bước vào giai đoạn cuối mùa du lịch. Mưa lớn không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn gây gián đoạn hoạt động đi lại của du khách.

Cơ quan chức năng cảnh báo thời tiết nguy hiểm chưa có dấu hiệu kết thúc trong thời gian ngắn. Trong ngày 30/9, mưa lớn được dự báo tiếp tục ảnh hưởng đến Galicia, bờ biển Cantabria, Castile và León cùng khu vực phía bắc Extremadura.

Nhiều nơi khác trên bán đảo Iberia và quần đảo Balearic cũng có thể tiếp tục xuất hiện những đợt mưa lớn và giông mạnh.

Trong bối cảnh đó, người dân và du khách được khuyến cáo thường xuyên theo dõi cảnh báo thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập nước và tránh tiếp cận sông, suối hoặc vùng trũng khi mưa lớn xảy ra.

Với lượng mưa lớn có thể xuất hiện trong thời gian ngắn, nguy cơ lũ quét và nước dâng đột ngột vẫn là mối quan tâm chính tại nhiều địa phương của Tây Ban Nha trong những ngày tới.