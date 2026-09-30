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Ký Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước, TAND tối cao và VKSND tối cao

Chiều 29/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước với TAND tối cao và VKSND tối cao. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước dự và chứng kiến Lễ ký.

Báo Bảo Vệ Pháp Luật
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Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/video/tin-tuc/ky-quy-che-phoi-hop-giua-van-phong-chu-tich-nuoc-tand-toi-cao-va-vksnd-toi-cao-27987.html