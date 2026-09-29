Clip: Cặp vợ chồng đang giận nhau, cách làm lành khiến ai cũng vỗ tay

(Khoảnh khắc đáng yêu của cặp vợ chồng đang giận dỗi nhau. Nguồn: Man TV)

Theo đó, trước đó, cặp vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn khiến cả hai có chút giận dỗi nhau. Buổi sáng trước khi chở con đi học, dù cũng còn giận chồng nhưng người vợ vẫn không quên bắt chồng phải thực hiện thủ tục "hôn vợ".

"Hôn vợ cái nào", chị nói. Lúc này, người chồng liền đáp lại "đang giận". Thế nhưng, sau đó, anh vẫn quyết định tiến đến hôn vợ, rồi hôn cả đứa con bé bỏng trước khi con đi học. Khoảnh khắc đáng yêu của gia đình 3 thành viên này được camera an ninh ghi lại.

Có lẽ chính vì vẫn còn giận dỗi nên màn “làm hòa” của cặp vợ chồng càng khiến người xem bật cười. Dù miệng nói “đang giận”, người chồng cuối cùng vẫn không thể từ chối yêu cầu có phần đáng yêu của vợ. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng khoảnh khắc này lại cho thấy dù có lúc vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, những thói quen yêu thương trong gia đình vẫn được duy trì.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ nhanh chóng nhận về nhiều bình luận thích thú. Không ít người cho rằng đây chính là kiểu “giận thì giận nhưng thương vẫn thương” rất đặc trưng của các cặp vợ chồng đã có gia đình.

Một số ý kiến còn hài hước nhận xét rằng trong chuyện tình cảm vợ chồng, đôi khi chẳng cần những màn làm hòa cầu kỳ. Một câu nói, một nụ hôn đúng lúc cũng đủ khiến không khí căng thẳng trở nên nhẹ nhàng hơn.